Dem finanziell stark angeschlagenen Elektroauto-Hersteller Fisker droht innerhalb von 30 Tagen die Pleite. Davor warnt das Unternehmen selbst in einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht. Denn der nötige Investor ist nach wie vor nicht in Sicht. Fisker konnte eine am 15. März fällige Zinszahlung in Höhe von 8,4 Millionen US-Dollar nicht leisten und auch die 30-tägige Nachfrist hierfür ist inzwischen abgelaufen, wie aus der Pflichtmitteilung an die ...

