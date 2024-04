Am Mittwoch setzte der DAX seine Erholung fort und legte um 0,3 Prozent auf 18.187 Punkte zu. Dennoch bleibt er unter dem Rekordhoch von 18.567 Punkten, das Anfang des Monats markiert wurde. Eine verbesserte Stimmung in der deutschen Wirtschaft, reflektiert durch den Anstieg des Ifo-Geschäftsklimaindex zum dritten Mal in Folge, konnte dem DAX nicht den nötigen Schwung verleihen, um sich dem Höchststand ...

