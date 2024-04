Die Aktie des Getränke- und Snackkonzerns gab gestern 2,97 % nach. Vom Tageshoch am Montag bis zum Tiefpunkt am Dienstag waren es sogar - 4,0 %.



Zwar hat der Konzern die Erwartungen übertroffen: Der Umsatz wuchs im jüngsten Quartal um 2,3 % auf 18,3 Mrd. $ (Konsens: 18,07 Mrd. $). Der Kerngewinn je Aktie stieg um rund 7 % auf 1,61 $ (Konsens: 1,52 $).



Doch der Umsatzrückgang bei Quaker Foods (Nordamerika) um 24 %, auch hier zum Vorjahresquartal, hat irritiert. Im Lebensmittelgeschäft (Umsatzanteil noch 3,2 %) musste PEPSICO mit Rückrufen umgehen, was die Erfolge der internationalen Aktivitäten zu einem großen Teil egalisiert hat. Vor einem Jahr hatte Quaker einen Gewinnbeitrag von 188 Mio. $ geliefert, nun aber 49 Mio. $ Verlust.



Insbesondere operative Ergebnisverbesserungen in Lateinamerika (+ 33 %) und Europa (+ 184 %) sorgten für Ausgleich. Aus langfristiger Investorenperspektive ergibt sich für das Börsen-Schwergewicht (Marktkapitalisierung 235 Mrd. $) daher kaum Anpassungsbedarf.



