Vancouver, British Columbia - 24. April 2024 - Gold Royalty Corp. ("Gold Royalty" oder das "Unternehmen") (NYSE American: GROY) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/gold-royalty-corp/ - freut sich, bekannt zu geben, dass mit Taurus Mining Royalty Fund L.P. ("Taurus") ein dreijähriges Kooperationsabkommen geschlossen hat, das beiden Parteien die Möglichkeit bietet, gemeinsam in bestimmte Edelmetall-Lizenzgebühren und -ströme zu investieren, die von der anderen Partei stammen. Die Vereinbarung bietet einen Rahmen für die Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen den Parteien bei der Identifizierung und Bewertung potenzieller Co-Investitionsmöglichkeiten. Die Vereinbarung gewährt jeder Partei das Recht, aber nicht die Verpflichtung, zwischen 25 % und 50 % in ausgewählte Asset-Transaktionen mit einem Wert von 30 Millionen US-Dollar oder mehr zu investieren. Künftige Veräußerungen von Anteilen, die ein Co-Investitionspartner im Rahmen der Vereinbarung erworben hat, unterliegen dem Recht auf ein Erstangebot an den anderen Co-Investitionspartner.

John Griffith, Chief Development Officer, merkte an: "Wir freuen uns, dass wir diese für beide Seiten vorteilhafte strategische Partnerschaft mit Taurus, einem führenden Finanzierer der globalen Bergbauindustrie, eingegangen sind. Die Partnerschaft erweitert nicht nur unsere Reichweite bei der Identifizierung potenzieller Chancen, sondern ermöglicht uns auch die Verfolgung größerer, qualitativ hochwertiger Investitionen, als wir sie allein in Betracht ziehen könnten. Die Vereinbarung bietet Gold Royalty auch einen besseren Zugang zu neuen und ergänzenden geografischen Regionen. Dies ist eine sehr interessante Erweiterung unserer M&A-Kapazitäten und wir freuen uns auf die künftige Zusammenarbeit mit dem Taurus-Team."

Über Gold Royalty Corp.

Gold Royalty Corp. ist eine auf Gold spezialisierte Royalty-Gesellschaft, die kreative Finanzierungslösungen für die Metall- und Bergbauindustrie anbietet. Ziel des Unternehmens ist es, in hochwertige, nachhaltige und verantwortungsvolle Bergbaubetriebe zu investieren, um ein diversifiziertes Portfolio von Edelmetall-Lizenzgebühren und Streaming-Beteiligungen aufzubauen, die langfristig überdurchschnittliche Renditen für unsere Aktionäre erwirtschaften. Das diversifizierte Portfolio von Gold Royalty besteht derzeit in erster Linie aus Net Smelter Return Royalties auf Goldliegenschaften in Nord- und Südamerika.

Über Taurus Mining Royalty Fund L.P.

Der Taurus Mining Royalty Fund L.P. wird von Taurus Funds Management Pty Limited verwaltet, einem globalen Finanzierer des Rohstoffsektors, der maßgeschneiderte Finanzierungslösungen für globale mittelständische und junge Bergbauunternehmen anbietet. Der Fonds konzentriert sich auf den Erwerb qualitativ hochwertiger und nachhaltiger Royalty-Assets, die eine Reihe von Rohstoffen und Entwicklungsstadien abdecken.

Gold Royalty Corp. Kontakt

Peter Behncke

Direktor, Unternehmensentwicklung & Investor Relations

Telefon: (833) 396-3066

E-Mail: info@goldroyalty.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen stellen "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze dar (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen"), einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen zu den Plänen und Strategien des Unternehmens und seinen Erwartungen in Bezug auf die Co-Investitionsvereinbarung mit Taurus, einschließlich der erwarteten Vorteile daraus. Solche Aussagen können im Allgemeinen durch die Verwendung von Begriffen wie "können", "werden", "erwarten", "beabsichtigen", "glauben", "planen", "antizipieren" oder ähnlichen Begriffen identifiziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf bestimmten Annahmen und anderen wichtigen Faktoren, einschließlich der Fähigkeit des Unternehmens, zukünftiges Wachstum und Akquisitionen zu finanzieren und der Fähigkeit der Parteien, Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren und abzuschließen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Dazu gehören unter anderem der Einfluss makroökonomischer Entwicklungen, die Fähigkeit des Unternehmens, seine Wachstumspläne zu verwirklichen, und andere Faktoren, die im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 20-F für das am 30. Dezember 2023 endende Jahr und in anderen öffentlich hinterlegten Dokumenten unter den Profilen des Unternehmens unter www.sedarplus.ca und www.sec.gov dargelegt sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=74341Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=74341&tr=1



