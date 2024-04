Als Globe Metals & Mining CEO Grant Hudson im März über die Ergebnisse metallurgischer Testarbeiten informierte, sprach er via Pressemitteilung nur vordergründig zu den Investoren des australischen Minenentwicklers. Gemeint war mit der Meldung jedoch das Who Is Who der Automobilkonzerne."Sowohl die Gewinnung als auch die Abtrennung aller wichtigen Metalle wurde nun als technisch machbar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...