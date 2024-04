Bitcoin Kurs Prognose: So verändert sich der BTC-Kurs nach dem Halving

Erst vor wenigen Tagen durchlief Bitcoin (BTC) erneut ein Halving - ein Ereignis, das vollkommen automatisch alle vier Jahre beziehungsweise alle 210.000 BTC-Blöcke stattfindet. Hierbei werden die BTC-Belohnungen, die Bitcoin Miner erhalten, halbiert, wodurch diese aktuell bei 3,125 BTC liegen, nachdem sie in den vier Jahren zuvor noch bei 6,25 BTC waren.

In der Vergangenheit hatte der Krypto-Markt immer äußerst bullisch auf dieses Ereignis reagiert und sogar teilweise über Monate und Jahre hinweg einen starken Aufwärtstrend vollzogen. Aktuell scheint es aber so, dass sich noch nicht viel verändert hat. Wir werfen einen Blick auf die Gründe und wagen eine Bitcoin Prognose für die kommenden Monate.

Bitcoin-Halving sorgt für verzögerte Reaktionen

Ein Krypto-Experte, der sich näher mit Bitcoin und dem Halving beschäftigt hat, ist Anthony Pompliano. Der US-amerikanische Investor und Krypto-Unternehmer veröffentlichte erst gestern auf seinem eigenen YouTube-Kanal ein Interview mit Bloomberg, in dem er genauere Informationen zum aktuellen Bitcoin-Halving und den damit verbundenen - oder aktuell eher fehlenden - Bewegungen am Markt lieferte.

Dabei erklärt Pompliano, dass das Bitcoin-Halving selbst zwar immer ein wichtiger Faktor für den darauf folgenden Bullenmarkt gewesen sei, letzterer aber immer ein wenig versetzt nach dem eigentlichen Ereignis stattgefunden habe. So sei es seiner Einschätzung nach zwar vollkommen normal, dass es einige Fluktuationen beim BTC-Preis in den Wochen vor und nach dem Halving gegeben hat, doch der langfristige Trend nach dem Bitcoin-Halving sei immer positiv gewesen.

Diese mache auch aus einem rein ökonomischen Blickwinkel durchaus Sinn: Bleibt die Nachfrage für Bitcoin gleich, während gleichzeitig das Angebot auf Grund des Halvings sinkt, so sorgt dies langfristig für steigende Preise. Pomplinao geht davon aus, dass dieses grundsätzliche marktökonomische Verhalten auch bei diesem Halving zu finden sein wird. Sollte er mit seiner Bitcoin Prognose recht behalten, so würde sich der Bitcoin Kurs jetzt nach dem Halving in einen langsamen Aufwärtstrend begeben, der über die kommenden Monate oder gar Jahre hin anhalten wird. Im Interview selbst nennt Pompliano allerdings - im Gegensatz zu vielen anderen Krypto-Experten - kein direktes Preisniveau, das der BTC-Token seiner Meinung nach erreichen könnte.

Ist dieses Bitcoin-Halving anders?

Das mittlerweile vierte Bitcoin-Halving könnte allerdings unter anderen Voraussetzungen stehen als die Ereignisse in den Jahren 2020, 2016 und 2012. Denn mit der Einführung der Bitcoin-Spot-ETFs auf dem US-amerikanischen Börsenmarkt zum 10. Januar 2024 hat sich vieles geändert. Mittlerweile sind mehrere Milliarden US-Dollar alleine durch diese Bitcoin ETFs in den Krypto-Markt geflossen und haben dafür gesorgt, dass der BTC-Token sogar vor dem Halving-Event ein neues Allzeithoch erreichen konnte.

Während das BTC-Halving in der Vergangenheit nicht mit solchen Zuflüssen zu konkurrieren hatte, könnten die Bitcoin-Spot-ETFs tatsächlich den Markt so verändert haben, dass kein starker Bullenmarkt durch das Halving ausgelöst wird. Dies wird auch so ähnlich von Layah Heilpern formuliert. Die Krypto-Influencerin erklärte erst kürzlich über die Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter), dass Anleger unbedingt in dem aktuellen Bullenmarkt ihre Profite mitnehmen sollten.

If don't take profit this crypto bull run you're making a HUGE mistake… pic.twitter.com/jbxEv01eFr - Layah Heilpern (@LayahHeilpern) April 23, 2024

Damit ändert die Krypto-Expertin ihre Meinung zur Vergangenheit, denn bisher war sie immer der Ansicht gewesen, dass Krypto-Anlagen und gerade Bitcoin so lange wie möglich gehalten werden sollten. Ein Grund dafür ist, dass sich der Markt aktuell stark verändert und neue Herausforderungen und Chancen bietet.

Gerade die hohe Volatilität und die vielen komplexen Probleme sorgen dafür, dass gerade Krypto-Neulinge oder Kleinanleger schnell die Übersicht über alle Faktoren verlieren. Praktisch sind in diesem Zusammenhang Plattformen, die genau über alles rund um die Krypto-Welt informieren und ihr eigenes Profi-Wissen mit Krypto-Enthusiasten teilen.

