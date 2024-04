Krypto News: Markt erholt sich in großen Schritten

Nach einer deutlichen Abschwächung vor einigen Wochen verzeichnen die meisten führenden Kryptowährungen nun eine merkbare Erholung.

Aktuell liegt der Preis für Bitcoin bei 66.400 US-Dollar, was einem Anstieg von 4,7% über die letzten sieben Tage entspricht. Ethereum folgt mit einer Zunahme von 5,5% und einem aktuellen Kurs von 3.251 US-Dollar.

Weiterhin zeigen Solana und BNB mit Anstiegen von 12,9% bzw. 11,8% eine positive Entwicklung und werden momentan zu Preisen von 157,1 US-Dollar bzw. 609,93 US-Dollar gehandelt.

In der Gesamtbetrachtung der Top 100 Kryptowährungen finden sich viele starke Kurssteigerungen. Beispielsweise hat Hederea, aktuell auf Rang 24, innerhalb der letzten 24 Stunden um 46,51% zugelegt, während Bonk um über 30% gestiegen ist und damit das Preisniveau vor dem jüngsten Rückgang aufgrund geopolitischer Spannungen im Nahen Osten wieder erreicht hat.

Analyst gibt Ausblick über Bitcoin Entwicklung

Als Leitwährung ist es immer besonders wichtig, wie sich Bitcoin weiter entwickeln wird. In einem kürzlich veröffentlichten Bericht von Rekt Capital, einem renommierten Krypto-Analysten, wurde eine detaillierte Untersuchung der Kursrückgänge von Bitcoin seit dem Tiefpunkt des Bärenmarktes im Jahr 2022 vorgestellt.

Die Analyse offenbart wiederholte Rückgänge:

Februar 2023: -23%

April/Mai 2023: -21%

Juli/September 2023: -22%

Januar 2024: -21%

März 2024: -18%

April 2024: -18%

Derzeit befindet sich Bitcoin in einer Konsolidierungsphase zwischen 60.000 und 70.000 US-Dollar. Sollte der Kurs die 70.000-Dollar-Marke erneut erreichen und nicht durchbrechen, könnte der Preis erneut auf das Unterstützungsniveau von 60.000 US-Dollar fallen.

Rekt Capital betont, dass solche Rückgänge historisch gesehen exzellente Kaufgelegenheiten darstellen und in der Vergangenheit zu beträchtlichen Renditen geführt haben, was für potenzielle Investoren bei einem ähnlichen Rückgang eine entscheidende Gelegenheit darstellen könnte.

Die Analysten streiten sich, welchen Kurs Bitcoin in diesem Bullrun noch erreichen wird. Viele sprechen von 100k bis 150k, was noch immer eine Verdoppelung vom Kurs bedeuten würde.

Memecoins wie Bonk verzeichnen derzeit einen besonders starken Aufschwung und profitieren überproportional von der aktuellen Markterholung, teilweise mit Verdoppelungen innerhalb weniger Stunden.

Ein neues Projekt, Dogeverse, plant, in diesem Trend eine Vorreiterrolle zu übernehmen, indem es auf sechs verschiedenen Blockchains gleichzeitig startet. Diese innovative Strategie soll neue Standards im Bereich der Memecoins setzen und könnte potenziell den nächsten großen Hype im Kryptomarkt auslösen - mit dem Potential, die Einsätze möglicherweise zu verhundertfachen.

Dogeverse als Trendmaker

Dogeverse sticht als eine neuartige Kreation im Bereich der Memecoins heraus. Mit seinem Start auf sechs großen Blockchains - von Ethereum bis Solana - bricht es die traditionellen Grenzen und verspricht eine nahtlose Integration über verschiedene Plattformen hinweg.

Durch diese Strategie bietet Dogeverse nicht nur eine breite Zugänglichkeit, sondern auch eine Erweiterung der Funktionalität in einem Markt, was es erlaubt, dass Trader im umfeld ihrer gewohnten Blockchain handeln und auf das Potential von 6 Blockchains zugreifen können.

Cosmo der Doge, das charmante Maskottchen des Projekts, symbolisiert die spielerische Natur und die grenzüberschreitenden Ambitionen von Dogeverse. Mit einer Kombination aus Multi-Chain Fähigkeiten und einer starken Community-Unterstützung hebt sich Dogeverse als ein vielversprechendes Projekt in der schnelllebigen Welt der Kryptowährungen hervor.

Multichain schlägt Brücke

Multi-Chain-Fähigkeiten in der Kryptowährung ermöglichen es, dass verschiedene Blockchain-Netzwerke miteinander kommunizieren und interagieren können. Diese Technologie ist entscheidend, um die Benutzererfahrung zu verbessern, indem sie den nahtlosen Transfer von Werten und Daten über verschiedene Blockchains hinweg ermöglicht, ohne dass Nutzer Netzwerke wechseln oder zusätzliche Wallets herunterladen müssen.

Bei Multi-Chain-Anwendungen werden unabhängige Smart Contracts auf jeder Blockchain eingesetzt, was bedeutet, dass ein Projekt über mehrere Netzwerke verteilt sein kann, um deren jeweilige Vorteile zu nutzen. Dies ermöglicht es Entwicklern, ein breiteres Publikum zu erreichen und gleichzeitig die Spezifika jeder Blockchain zu berücksichtigen. Projekte, die Multi-Chain-Technologien nutzen, können daher effektiv eine größere und vielfältigere Basis von dApps und Diensten über mehrere Netzwerke hinweg anbieten.

Dogeverse hebt sich als Multichain-Memecoin hervor, der auf sechs verschiedenen Blockchains Ethereum, BNB Smart Chain, Polygon, Solana, Avalanche und Base aktiv ist. Diese Multichain-Integration ermöglicht es dem Token, sich nahtlos zwischen verschiedenen Netzwerken zu bewegen, was eine größere Flexibilität und Zugänglichkeit für Nutzer schafft. Das Projekt will damit unterschiedliche Kryptogemeinschaften durch die gemeinsame Affinität zu Doge-Memes zu vereinen und ein einheitliches Ökosystem über diese verschiedenen Blockchains zu spannen?.

