Tesla will seinen humanoiden Roboter "Optimus" möglicherweise schon Ende nächsten Jahres auf den Markt bringen. Elon Musk setzt große Hoffnungen in den Geschäftsbereich.Neben den eher enttäuschenden Geschäftszahlen präsentierte Tesla-CEO Elon Musk am Dienstag auch jede Menge spannender Zukunftspläne und schaffte es damit, die Anleger bei Laune zu halten. Die Talfahrt der Aktie konnte vorerst gestoppt werden. In der US-Vorbörse steht die Aktie derzeit satte 11 Prozent im Plus. Im Zuge einer Investorenkonferenz erläuterte Musk, dass Teslas humanoider Roboter "Optimus" bereits Ende dieses Jahres in den Fabriken des Autobauers eingesetzt werden könnte. Der Roboter, der repetitive und potenziell …