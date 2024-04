Intershop Aktie, Star des Neuen Marktes, hat überlebt. Und die INTERSHOP Communications AG (ISIN: DE000A254211) konzentriert sich nun auf's Cloud-Geschäft. Dazu ein Service-Geschäft, dass in 2021 noch zu einem positiven EBIT führte. Seit 2022 schreibt man wieder rote Zahlen. Und so auch 2023. In 2024 will man zumindest die schwarze Null schaffen - und Q1 weist zumindest in die richtige Richtung. Eigentlich hatte man sich bereits in 2023 vorgenommen, wenigstens wieder Plus/Minus Null abzuschliessen. Daraus wurde nichts. Obwohl man - Analogie? Hoffentlich nicht - nach dem Q1 noch optimistisch war ...

Den vollständigen Artikel lesen ...