Berühmter Fußballclub und Fintech entwickeln gemeinsam digitale Banking-Lösungen im Ouro-Portfolio

Ouro ist ein global tätiger Finanzdienstleister und technologischer Innovator. Er ist eine strategische Partnerschaft mit dem Fußballclub Real Madrid eingegangen. Gemeinsam möchten sie Finanzlösungen für Fans unter einer gemeinsamen Marke anbieten. Zielmärkte sind die Vereinigten Staaten, Mexiko, Brasilien, Portugal, Frankreich und die Vereinigten Arabischen Emirate. Dank der Allianz wird Ouro der exklusive Partner der weiblichen und männlichen Fußballteams für deren Prepaid Debit- und Kreditkarten.

The signing event held April 15 in Madrid with Ouro founders Bertrand Sosa and Roy Sosa and Emilio Butragueño, Real Madrid's Director of Institutional Relations. (Photo: Business Wire)

Bei der Unterzeichnung am 15. April in Madrid kommentierte Emilio Butragueño, Real Madrid's Director of Institutional Relations: "Das ist sehr schmeichelnd. Das im Bereich Finanzdienstleistungen führende Unternehmen wird unser Partner in zahlreichen Ländern. Wir teilen gemeinsame Werte: permanentes Streben nach Innovation, wir möchten täglich besser werden, darüber hinaus Integrität. Wir freuen uns auf eine langwährende und erfolgreiche Partnerschaft."

Als ein offizieller Partner von Real Madrid in diesen Ländern wird Ouro die Marke Real Madrid zusammen mit den Vorteilen des Loyalitätsprogramms der Madrider mit den unter der Marke Ouro vermarkteten Produkten und deren einzigartigen Funktionalitäten zusammenführen. Dazu gehören die Flagshipmarke Netspend, eine der ersten Prepaid-Debitkarten in den USA, sowie die vor Kurzem entwickelte X World Wallet, die eine Wallet in mehreren Währungen und eine Bezahl-App für mobile, multikulturelle Verbraucher bietet.

"Wir fühlen uns geehrt, uns mit einer solch legendären und beliebten Marke zusammenzutun, um Finanzprodukte mehr Menschen zugänglich zu machen," sagte Bertrand Sosa, President und Chief Brand Officer, Ouro. "Diese einzigartige Möglichkeit für Menschen, mehr von dem zu bekommen, was sie lieben, treibt uns an. Und es ist etwas ganz besonderes, mit Real Madrid zusammenzuarbeiten, um den leidenschaftlichen Fans mehr zu bieten."

Durch die Vereinigung von loyalen Sportfans mit Finanzprodukten möchten Ouro und Real Madrid die Verbindung der Madrilenos mit ihrem Club vertiefen, den Wert von deren Geld maximieren sowie finanzielle Verantwortung und Zugänglichkeit fördern. Die Partnerschaft ist auch im Einklang mi Ouro's strategischem Fokus auf Innovation, Wachstum und Expansion in globalen Märkten.

"Wir sind stolz, die Partnerschaft mit Real Madrid zu verkünden, weltweit bekannt für Exzellenz, Siegermentalität, Solidarität und Bescheidenheit," fügte Roy Sosa, Ouro CEO und Mitbegründer, hinzu. "Heute startet eine Bewegung, die über Sport hinausgeht. Gemeinsam versetzen wir Millionen von Menschen in die Lage, ihre finanziellen Ziele zu erreichen und ihre Träume wahr werden zu lassen."

Die Partner werden bald eine Netspend-Karte mit der Marke Real Madrid in den USA auf den Markt bringen, bevor das Team seine US-Sommertour startet.

Die Partner entwickeln ebenfalls gemeinsam ein Finanzprodukt, das die Vorzüge einer Mitgliedschaft im Madrider Club mit einer digitalen Wallet mit mehreren Währungen vereint. Diese wird später im Jahr weltweit auf den Markt kommen. Die Fans von Real Madrid sind mithilfe dieser Produkte noch näher am Geschehen, denn sie haben Zugang zu besonderen Rabatten und exklusiven Angeboten.

Fans, die als Erste wissen möchten, was an ihrem Wohnort verfügbar ist, können sich nun in die Warteliste eintragen unter: ouro.com/realmadrid

Über Ouro

Ouro ist ein globales, vertikal-integriertes Unternehmen für Finanzdienstleistungen und Technologie, das Verbrauchern weltweit innovative Lösungen bietet. Zu den Finanzprodukten und -diensten von Ouro gehören Prepaid, Debit, grenzübergreifender Geldverkehr sowie Loyalitätslösungen für Verbraucher und Unternehmen. Seit der Gründung 1999 durch die Branchenpioniere Roy und Bertrand Sosa hat Ouro für Kunden auf der ganzen Welt Transaktionen im Wert von fast einer Billion US-Dollar abgewickelt. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Austin, Texas. Niederlassungen sind auf der ganzen Welt zu finden. Mehr Informationen finden Sie unter: ouro.com

Über Real Madrid

Real Madrid C.F. ist ein Sportclub, der auf eine 122 lange Geschichte zurückblicken kann. Dieser Club hat die meisten europäischen Cups gewonnen: 14 im Fußball und 11 im Basketball. Er wurde von der FIFA als der Beste Club des zwanzigsten Jahrhunderts ausgezeichnet. Real Madrid hat Millionen von Fans in allen Winkeln der Welt, mehr als 534 Millionen Follower auf Social Media und ist gemäß Brand Finance das zweite Mal in Folge die stärkste Fußball-Marke der Welt und darüber hinaus der am besten verdienende Club in der Saison 22-23 (Football Money League by Deloitte). Mehr Informationen über Real Madrid C.F. finden Sie unter: www.realmadrid.com Dies ist seit sieben Jahren die Club-Website mit den meisten Zugriffen.

