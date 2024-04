EQS-News: Highlight Communications AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Highlight-Gruppe veröffentlicht Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2023



24.04.2024 / 14:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PRESSEMITTEILUNG Highlight-Gruppe veröffentlicht Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2023 Der Konzernumsatz betrug produktionsbedingt aufgrund Filmsegment im Geschäftsjahr 421,3 Mio. CHF (Vorjahr: 523,8 Mio. CHF)

Das Betriebsergebnis liegt fremdwährungsbedingt bei 6,9 Mio. CHF

Das Konzernperiodenergebnis der Anteilseigner liegt bei -10,6 Mio. CHF

Die Eigenkapitalquote reduzierte sich zum 31. Dezember 2023 auf 26,8 % Pratteln, 24. April 2024 - Die Highlight-Gruppe erwirtschaftet soliden Konzernumsatz 2023 in schwierigem Umfeld Konzernentwicklung im Geschäftsjahr 2023 Die Geschäftsentwicklung der Highlight-Gruppe verlief im Jahr 2023 verhaltener als im Vorjahr. Der Konzernumsatz in Höhe von 421,3 Mio. CHF lag produktionsbedingt und aufgrund der Fremdwährungseffekte um 19,6 % unter dem Vorjahreswert von 523,8 Mio. CHF.

Das Betriebsergebnis (EBIT) reduzierte sich fremdwährungsbedingt und aufgrund rückläufigen Konsumverhaltens um 7,7 Mio. CHF bzw. 52,9 % auf 6,9 Mio. CHF (Vorjahr: 14,6 Mio. CHF).

Der Ergebnisanteil der Highlight-Anteilseigner reduzierte sich auf -10,6 Mio. CHF nach

-2,9 Mio. CHF im Vorjahr. Entwicklung der operativen Segmente 2023 Segment Film: Im Bereich Kinoproduktion wurden insgesamt drei Eigen- und Co-Produktionen hergestellt. Es fanden 2023 die Dreharbeiten zu der Eigenproduktion "Chantal im Märchenland", "September 5" und zu einem in den USA spielenden Psycho-Thriller, der den Arbeitstitel "Psycho Killer" trägt, statt. Bei internationalen Projekten wurden die Dreharbeiten zu "In the Lost Lands" und "Hagen" abgeschlossen. Im Kinoverleih wurden im Geschäftsjahr zehn Filme in den deutschen Kinos gestartet, darunter "Rehragout-Rendezvous" aus der Eberhofer-Reihe, "Manta Manta - Zwoter Teil", sowie "Sonne und Beton". Im Geschäftsfeld TVAuswertung/Lizenzhandel konnten auch im Jahr 2023 zahlreiche Lizenzverkäufe von Eigen und Fremdproduktionen, mit etablierten wie auch mit neuen Partnern, realisiert werden. Die Erstausstrahlung von "Guglhupfgeschwader" erzielte ebenso wie "Contra" hohe Marktanteile.

Die Umsatzerlöse im Segment Film sanken im Berichtsjahr produktionsbedingt um 29,1 % auf 253,6 Mio. CHF (Vorjahreswert: 357,4 Mio. CHF). Die übrigen Segmenterträge, die weitgehend von den aktivierten Filmproduktionen beeinflusst werden, stiegen um 10,9 %, auf 85,5 Mio. CHF (Vergleichsperiode: 77,1 Mio. CHF). Gleichzeitig sanken die Segmentaufwendungen - insbesondere infolge einer deutlichen Abnahme der planmässigen Abschreibungen - insgesamt um 21,2 % auf 330,5 Mio. CHF (Vergleichsperiode: 419,3 Mio. CHF. Das Segmentergebnis lag mit 8,7 Mio. CHF um 42,5 % unter dem Niveau des Vorjahres (Vergleichsperiode: 15,2 Mio. CHF.) Segment Sport und Event: Im Bereich Sport und Event konnte die TEAM Marketing AG sowohl im Medien als auch im Sponsoringbereich einen sehr guten Vertriebsstart verzeichnen und erneuerte bereits in der Frühphase mehrere wichtige Partnerschaften.

Der Fokus der Sport1 Medien AG lag im Berichtsjahr auf der weiteren Optimierung des Rechteportfolios, der Verbesserung bestehender bzw. der Schaffung neuer digitaler Angebote und Vermarktungsumfelder sowie der plattformübergreifenden ContentVerwertung,-Vernetzung und Kapitalisierung.

Im Bereich der Highlight Event AG lag der Schwerpunkt auf der intensiven Betreuung und Umsetzung der Vereinbarungen mit den Hauptsponsoren der Wiener Philharmoniker sowie des Eurovision Song Contests. Ausserdem konnte der Vertrag mit den Wiener Philharmonikern frühzeitig bis 2032 verlängert werden.

Die Umsatzerlöse des Segments Sport und Event lagen mit 167,7 Mio. CHF um 0,8 % über dem Vergleichswert des Vorjahrs (166,4 Mio. CHF). Die Segmentaufwendungen verringerten sich von 176,6 Mio. CHF auf 170,9 Mio. CHF, während die übrigen Erträge von 13,3 Mio. CHF auf 6,4 Mio. CHF abnahmen. Infolgedessen lag das Segmentergebnis mit 3,9 Mio. CHF leicht unter dem Vorjahreswert (5,6 Mio. CHF). Ziele für das Geschäftsjahr 2024 Aufgrund der weiterhin unsicheren Marktsituation bedingt durch die Inflationsentwicklung und die Auswirkungen der Ukraine-Krise sowie des Nahost-Konflikts kann der Verwaltungsrat einen Einfluss auf die operative Geschäftstätigkeit der Highlight-Gruppe nicht ausschliessen. Der Verwaltungsrat überwacht wie schon im Vorjahr auch im laufenden Jahr die aktuelle Situation und überprüft regelmässig die getroffenen Massnahmen. Die Highlight-Gruppe plant, unter anderem mit einem starken Kinoprogramm im Segment Film wie beispielsweise "In the Lost Lands" und "September 5" sowie den sehr erfolgreichen UEFA-Klubwettbewerben im Segment Sport und Event auf eine stabile und wirtschaftlich erfolgreiche Geschäftstätigkeit mit einem grossen Wachstumspotential zurückzukehren. Auf Grund der oben erwähnten Risiken kann der Verwaltungsrat keine Prognose für das Geschäftsjahr 2024 abgeben. Für das Jahr 2024 wird eine Anpassung in der Geschäftsleitung der Highlight-Gruppe erfolgen. Peter von Büren, langjähriger CFO (Chief Financial Officer) der Highlight-Gruppe, wird zum 30. Juni 2024 altersbedingt aus der Geschäftsleitung austreten. Er wird sich allerdings als nicht-exekutives Mitglied des Verwaltungsrats der Highlight Communications AG an der Generalversammlung 2024 erneut zur Wahl zur Verfügung stellen. Als Nachfolger hat der Verwaltungsrat der Highlight Communications AG den bisherigen, langjährigen Direktor der Konzern-Finanzabteilung, Hasan Dilsiz, per 1. Juli 2024 zum neuen CFO und Mitglied der Geschäftsleitung berufen. Die ordentliche Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2023 wird voraussichtlich am 27. Juni 2024 stattfinden. Der deutsche und englische Geschäftsbericht für das Jahr 2023 steht ab heute im Internet unter www.highlight-communications.ch zum Download zur Verfügung. Die Highlight-Gruppe auf einen Blick Angaben für den Konzern nach IFRS in Mio. CHF 2023 2022 Abw. in % Umsatzerlöse 421,3 523,8 -19,6 EBIT 6,9 14,6 -52,9 Konzernperiodenergebnis

(nach Steuern) -10,6 -2,5 n/a Ergebnisanteil Anteilseigner -10,6 -2,9 n/a Ergebnis je Aktie (in CHF) -0,19 -0,05 n/a Segmentumsatz Film 253,6 357,4 -29,1 Sport- und Event 167,7 166,4 0,8 Segmentergebnis Film 8,7 15,2 -42,5 Sport- und Event 3,9 5,6 -30,1

in Mio. CHF 31.12.2023 31.12.2022 Abw. in % Bilanzsumme 598,8 634,2 -5,6 Eigenkapital 160,4 186,0 -13,8 Eigenkapitalquote (%) 26,8 29,3 -2,5 Punkte Finanzverbindlichkeiten 157,2 189,3 -17,0 Zahlungsmittel und

Zahlungsmitteläquivalente 25,5 29,9 -14,7

Für weitere Informationen:



Highlight Communications AG Investor Relations Netzibodenstrasse 23b CH-4133 Pratteln BL Telefon: +41 (0)61 816 96 91 E-Mail: ir@hlcom.ch





24.04.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com