Top 5 Meme Coins: Die besten Meme-Token nach dem Bitcoin-Halving

Das Bitcoin-Halving hat erst vor wenigen Tagen stattgefunden und bisher scheint es noch nicht so, als ob der Markt schon auf die Änderungen reagiert hätte. Historische Daten belegen, dass es zwar einige Wochen oder gar Monate dauern kann, bevor der tatsächliche Bullenmarkt durchstartet, doch sorgt dieser dann dafür, dass nicht nur der BTC-Token selbst, sondern auch die meisten Altcoins mit besonders starken Zuflüssen ungeahnte Höhen erreichen.

Gerade Meme-Coins scheinen bereits seit einigen Monaten im starken Fokus der Anleger zu liegen, da diese auf Grund ihrer hohen Volatilität zwar auch ein höheres Risiko mit sich bringen, dafür jedoch auch mit teilweise unglaublichen Renditen locken. Wir werfen in den kommenden Abschnitten einen Blick auf einige der jungen Meme-Coin-Projekte, die ein Potenzial für eine 10x-Steigerung haben oder sogar eine 100-fache Kursveränderungen erleben könnten.

#1 - Dogeverse ($DOGEVERSE)

Auf Platz 1 des Top-5-Rankings liegt ganz klar Dogeverse ($DOGEVERSE), denn der noch junge Meme-Token konnte innerhalb kürzester Zeit über 10 Millionen US-Dollar an Kapital sammeln. So befindet sich Dogeverse aktuell noch im Presale, doch ein so reges Interesse ist ein klares Zeichen dafür, dass das Projekt überzeugt. Doch was genau steckt überhaupt hinter Dogeverse und dem damit verbundenen Meme-Hund Cosmo?

Let's go! DOGEVERSE raises over $10 Million!



Another incredible milestone ticked off!



Join Cosmo on his multi-chain adventures! pic.twitter.com/wNIPuHhplr - DogeVerse (@The_DogeVerse) April 24, 2024

Bei Dogeverse handelt es sich um den nächsten Schritt der Meme-Coin entwicklung, denn das junge Krypto-Projekt setzt auf eine Multichain, die aktuell sechs verschiedene Blockchains umfasst: Neben Ethereum und der BNB Chain wird der $DOGEVERSE-Token auch auf Base, Avalanche, Polygon und Solana zu nutzen sein. Damit deckt er die populärsten Meme-Coin-Blockchains der letzten Monate ab und schafft es gleichzeitig, eine breite und flexible Auswahl für alle Anleger zu bieten.

Aktuell wird der Dogeverse Token für einen Presale-Preis von 0,000301 US-Dollar angeboten - allerdings zunächst nur über die Blockchains von Ethereum, Polygon und BNB Chain. Weitere Integrationen werden dann zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Darüber hinaus ist bereits jetzt ein Staking-Programm aktiv, über das interessierte Investoren erste Gewinne erzielen können.

Jetzt in $DOGEVERSE investieren!

#2 - Slothana ($SLOTH)

Wer es hingegen etwas ruhiger mag, der sollte einen Blick auf Slothana ($SLOTH) werfen. Hierbei handelt es sich um einen neuen Meme-Coin, der auf der Solana-Blockchain basiert und in die Fußstapfen ähnlicher, bereits erfolgreicher Projekte treten möchte. Neben BOOK OF MEME (BOME) dürften auch Dogwifhat (WIF) oder der BONK-Token ein Vorbild sein, denn diese Solana-Meme-Token haben in den letzten Monaten starke Zuflüsse erhalten und sich damit von der Konkurrenz abheben können. Doch wie genau funktioniert Slothana überhaupt?

Die Idee hinter dem $SLOTH-Token ist einfach: Die Solana-Meme-Coins liegen derzeit stark im Trend und gerade frühzeitige Anleger können so zu einem günstigen Preis mit etwas Glück und Timing hohe Gewinne erzielen. Auch Slothana befindet sich im Augenblick noch im Vorverkauf, doch endet dieser bereits in weniger als fünf Tagen.

Wer Interesse an einem Kauf von $SLOTH-Token hat, der muss hierfür lediglich den Anweisungen der offiziellen Webseite folgen. Es ist nur nötig, eine Solana-Wallet zu verbinden und einfach die gewünschte Anzahl an SOL-Token zu verschicken. Pro Solana-Coin erhalten Anleger dann zum offiziellen Launch 10.000 $SLOTH-Token als Airdrop. Dies ist äußerst unkompliziert und folgt genau dem Motto des Projekts, das sich auf das namensgebende "faule Faultier" bezieht.

Kaufe noch vor dem offiziellen Launch $SLOTH-Token!

#3 - Sponge V2 ($SPONGEV2)

Bereits im Jahr 2023 konnte der erste Sponge-Token ($SPONGE) auf sich aufmerksam machen, denn der Meme-Coin erzielte nach einem bereits erfolgreichen Presale eine 100-fache Wertsteigerung. Nun ist mit Sponge V2 ($SPONGEV2) der direkte Nachfolger in den Vorverkauf gestartet und möchte nicht nur den ersten Sponge-Token übertreffen, sondern sogar mit neuen und innovativen Ideen überzeugen.

So wurde zum Beispiel ein Stake-to-Bridge-Algorithmus erschaffen, der den Presale vollkommen einzigartig gestaltet: Statt direkt $SPONGEV2 kaufen zu können, müssen interessierte Anleger den ersten $SPONGE-Token im Staking-Programm anlegen. Hierfür erhalten sie dann regelmäßige Auszahlungen von $SPONGEV2. So wurde bisher schon eine Summe von über 19 Millionen US-Dollar angelegt.

Don't forget, SPONGERS! SpongeV2 is bringing exciting utility through our upcoming P2E game!



Get ready to earn $SPONGE tokens by playing the game and ranking on the leaderboard.



Stay tuned for more info! MemeCoin Crypto Alts #100x pic.twitter.com/5aaLxGz8N1 - $SPONGE (@spongeoneth) March 22, 2024

Darüber hinaus arbeiten die Entwickler des Projekts derzeit fleißig an einem Play-to-Earn-Videospiel, das nach dem offiziellen Release die Möglichkeit bietet, $SPONGEV2 zu verdienen. Hierfür wurden laut den offiziellen Tokenomics von Sponge V2 ganze 8 % des gesamten Tokenvorrats zurückbehalten, um diese später als Belohnung auszuzahlen.

Dies soll nicht nur das Ökosystem stärken, sondern auch dafür sorge, dass die Community langfristig profitiert und gleichzeitig stetig weiter wachsen kann. Weitere Informationen zum gesamten Projekt und den verschiedenen Ideen und Ansätzen lassen sich im offiziellen Whitepaper finden - inklusive Tokenomics und Roadmap.

Jetzt $SPONGEV2 im Presale erwerben!

#4 - Smog ($SMOG)

Während sich die bisher genannten Meme-Coins noch im Presale befinden, ist Smog ($SMOG) bereits auf verschiedenen Plattformen und Kryptobörsen zu finden. Zeitweise wurde $SMOG sogar zur am schnellsten wachsenden Kryptowährung am Markt und konnte selbst Solana-Meme-Token wie $WIF oder $BONK hinter sich lassen.

So konnte Smog definitiv vom aktuellen Hype rund um die Meme-Coin-Sparte profitieren, doch schafft es das Projekt mit einem ungewöhnlichen Konzept, sich von der Konkurrenz abzuheben. Hier ist vor allem die Airdrop-Kampagne hervorzuheben, die hauptsächlich über die Zealy-Webseite gelaufen ist. Hier können interessierte Airdrop-Jäger nämlich eine Vielzahl von Aufgaben (genannt "Quests") erledigen und dafür spezielle Punkte (genannt "XP") sammeln. Diese haben in der ersten Saison wiederum Zugriff auf die begehrten Airdrops ermöglicht.

Nun ist mittlerweile die zweite Saison gestartet und bietet neben täglichen Aufgaben auch weitere spannende Ereignisse. So ist zum Beispiel ein offizielles Staking-Programm vorhanden, über das Anleger ihre $SMOG-Token einsetzen können. Hierfür wird von den Entwicklern aktuell eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 42 % vergeben. Dies ist wesentlich mehr, als bei den großen Kryptowährungen wie Ethereum oder Solana angeboten wird.

Erhalte 10 % Rabatt beim Kauf von $SMOG über die offizielle Webseite!

#5 - Dogecoin20 ($DOGE20)

Bereits seit einigen Tagen ist der Presale von Dogecoin20 mit Erfolg abgeschlossen worden und der $DOGE20-Token ist nun auf den ersten Krypto-Plattformen zum freien Handel zu finden. Dabei versteht sich Dogecoin20 jedoch nicht nur als ein einfacher "Klon" des großen Dogecoin-Vorbilds, sondern möchte dort ansetzen, wo die Möglichkeiten des DOGE-Tokens aufhören - beim Staking.

So bietet Dogecoin20 als ERC-20-Token das sogenannte Good Boy Staking, das im Augenblick eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 37 % bietet. Mittlerweile wurden bereits über 75 Milliarden $DOGE20-Token in diesem Staking-Programm angelegt, was das große Interesse an diesem Meme-Coin bestätigt.

Das offizielle Whitepaper bietet zudem eine gute Übersicht über die Roadmap und beantwortet die Frage, wie das Projekt nach dem offiziellen Launch weiter agieren möchte. Dabei wird neben einer Listung auf verschiedenen dezentralen Kryptobörsen (DEX) vor allem das Staking eine wichtige Rolle spielen. Hierfür wurden satte 15 % des gesamten Vorrats zurückgehalten, sodass nach und nach die $DOGE20-Token an die Staker ausgezahlt werden können. Dies soll ein langfristiges Engagement und einen stabilen Preis garantieren.

Besuche jetzt die Dogecoin20-Webseite für weitere Informationen zum Projekt!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.