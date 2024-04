Ethereum Kurs nahe 3.200 Dollar - US-Geldpolitik könnte über Wohl und Wehe entscheiden

Wenige Tage nach dem Bitcoin-Halving ist am Krypto-Markt vorerst Ruhe eingekehrt. Besagtes Event war am vergangenen Samstag erfolgreich über die Bühne gegangen. Weiterhin hoffen Ether-Anleger auf die baldige Zulassung eines Ether-Spot-ETFs in den USA. Auch die geldpolitischen Entwicklungen dürften weiterhin auf Interesse stoßen. Vierte Bitcoin-Halving ist passé - Einfluss auf Kryptowerte aus den zweiten Reihen bleibt überschaubar Das vierte Bitcoin-Halving in der Geschichte ist passé. Lange hatten Anleger dem Event entgegengefiebert und dürften die Art "künstliche Angebotsverknappung" im Vorfeld folgerichtig auch eingepreist haben.

Durch das Halving wurde die sogenannte Blockbelohnung (Block Reward) für die Bitcoin-Miner von 6,25 auf 3,125 BTC-Einheiten halbiert.

Für Ether-Anleger dürfte das Event insofern von Interesse gewesen sein, da der Kursverlauf des Bitcoins in der Regel auch Einfluss auf Krypto-Werte aus den zweiten und dritten Reihen hat. Seit Jahresbeginn hat der Bitcoin um fast 60 Prozent zulegen können. Ether (ETH) kommt im gleichen Zeitraum auf ein Plus von rund 44 Prozent.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

