Visa gibt am Mittwoch an der Börse Gas - die Aktie des größten Kreditkartenherstellers gewinnt vor Handelsbeginn 2,4 Prozent auf 280,80 Dollar und nähert sich wieder dem Rekordhoch an. Grund sind die Zahlen für das zweite Quartal, die die Erwartungen der Analysten getoppt haben. Auf Visa ist weiterhin Verlass.Visa hat im vergangenen Quartal beim Gewinn um zehn Prozent auf 4,7 Milliarden Dollar zugelegt, wie das Unternehmen am Dienstag nach Börsenschluss bekannt gab. Das bereinigte Nettoergebnis ...

