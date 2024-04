Die Aktie von Texas Instruments hat mit der Vorlage seiner Q1-Zahlen auf ganzer Linie überzeugt und reagiert vorbörslich mit einem Plus von knapp sieben Prozent. Die besser als erwarteten Quartalszahlen sorgen auch im zuletzt angespannten Chip-Sektor für Erholung - AMD notiert vorbörslich 2,0 Prozent im Plus und Nvidia klettert 2,2 Prozent. Direkte Wettbewerber wie Analog Devices oder Infineon legen mit 3,6 Prozent beziehungsweise 6,6 Prozent noch stärker zu.Texas Instruments meldete am Dienstagabend ...

