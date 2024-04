© Foto: Ted S. Warren/AP/dpa



Besser als befürchtet: Der pannengeplagte Flugzeugbauer hat im vergangenen Quartal weniger Verlust gemacht als erwartet. Bei Anlegern sorgten die Zahlen am Mittwoch für etwas Erleichterung. Vorbörslich notiert Boeing gut 3 Prozent im Plus. Der scheidende CEO Dave Calhoun betonte, dass die Lieferkette des 737 Max sich zu stabilisieren beginne, trotz des jüngsten Sicherheitsvorfalls mit einem Max 9-Jet. Trotz der besser als befürchteten Zahlen hat Boeing in den ersten drei Monaten des Jahres fast vier Milliarden US-Dollar an Cash verbrannt. Im Detail berichtete Boeing einen Quartalsverlust von 355 Millionen US-Dollar oder 56 Cents pro Aktie, eine Verbesserung gegenüber dem Verlust von 425 …