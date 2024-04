Finance in Motion wird ab sofort die KI-gestützte Software des in London ansässigen RegTech Napier AI als zusätzliches Mittel zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einsetzen. "Die Zusammenarbeit mit Napier erlaubt uns durch automatisierte Prozesse und integrierte Systeme effiziente Datenabfragen", sagt Sylvia Wisniwski, Managing Director, Finance in Motion. Napier AI stellt Finance in Motion seine Lösungen für das Kunden-Screening und die Kunden-Risikobewertung als Plattform zur Verfügung. "Wie jede Institution sind wir in der Pflicht sicherzustellen, dass das eingesammelte öffentliche wie ...

