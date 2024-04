© Foto: Frank Rumpenhorst - dpa



Verschiedene erfolgreiche Investoren erkennen bei fast allen Anlageklassen eine Blasenbildung. Liegen sie richtig oder sind ihre Aussagen übertrieben? Dazu eine differenzierte Analyse. Glaubt man den Aussagen verschiedener bedeutender Investoren, befinden sich derzeit beinahe alle Vermögensklassen in einer Übertreibungsphase. Dies könnte bedeuten, dass in absehbarer Zeit eine Korrektur oder ein Crash folgen. Zu dieser Einschätzung kommt beispielsweise der Milliardär und über viele Jahrzehnte sehr erfolgreiche Investor Seth Klarman. Er hat seit Gründung seiner Investmentfirma The Baupost Group im Jahr 1982 bis heute eine Durchschnittsrendite von etwa 20 Prozent erzielt. "Es gab eine …