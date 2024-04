DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 25. April (vorläufige Fassung)

=== 01:30 KR/SK Hynix Inc, Ergebnis 1Q *** 06:30 CH/Holcim Ltd, Trading Update 1Q (09:00 PK) *** 06:30 DE/BASF SE, Ergebnis 1Q (07:30 Analystenkonferenz) *** 06:45 NL/Redcare Pharmacy NV, Ergebnis 1Q 06:45 NO/Equinor ASA, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Deutsche Bank AG, Ergebnis 1Q (8:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Hellofresh SE, Ergebnis 1Q (08:30 Analysten/Presse-Telefonkonferenz) *** 07:00 DE/Kion Group AG, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Wacker Chemie AG, Ergebnis 1Q (16:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 FR/BNP Paribas SA, Ergebnis 1Q 07:00 KR/Hyundai Motor Co, Ergebnis 1Q 07:00 DE/Takkt AG, Ergebnis 1Q 07:00 DE/Vossloh AG, Ergebnis 1Q 07:00 CH/STMicroelectronics NV, Ergebnis 1Q *** 07:15 CH/Nestle SA, Umsatz 1Q *** 07:30 DE/Aixtron SE, Ergebnis 1Q *** 07:30 DE/Atoss Software AG, Ergebnis 1Q *** 07:30 DE/Befesa SA, Ergebnis 1Q *** 07:30 DE/Delivery Hero SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht und Ergebnis 1Q (14:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Symrise AG, Trading Update 1Q 07:30 DE/Baader Bank AG, Ergebnis 1Q 07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 1Q 07:30 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, ausführliches Jahresergebnis 07:30 DE/SNP Schneider Neureither & Partner SE, Ergebnis 1Q *** 07:30 FR/Pernod-Ricard SA, Umsatz 3Q *** 07:30 FR/Sanofi SA, Ergebnis 1Q (14:30 Analystenkonferenz) *** 07:30 FR/Schneider Electric SE, Ergebnis 1Q 07:30 AT/Andritz AG, Ergebnis 1Q *** 07:30 NL/Adyen NV, Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator April PROGNOSE: -26,0 Punkte zuvor: -27,4 Punkte 08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz, Februar 08:00 DE/DFV Deutsche Familienversicherung AG, ausführliches Jahresergebnis 08:00 DE/LPKF Laser & Electronics AG, Ergebnis 1Q *** 08:00 FR/Hermes International SCA, Ergebnis 1Q 08:00 ES/Repsol SA, Ergebnis 1Q 08:00 GB/London Stock Exchange Group plc (LSE), Trading Statement 1Q *** 08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 1Q *** 08:00 GB/Barclays plc, Ergebnis 1Q *** 08:00 GB/Relx plc, Trading Update 1Q *** 08:00 GB/Unilever plc, Trading Statement 1Q *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex April PROGNOSE: 103 zuvor: 102 09:00 DE/KSB SE & Co. KGaA, Ergebnis 1Q *** 09:00 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Eröffnungrede zur Gründungskonferenz des ChaMP Research Network (19:30 Diner Speech von EZB-Ratsmitglied Panetta) 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin *** 10:00 DE/BASF SE, HV *** 10:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, HV *** 10:00 DE/Munich Re, HV *** 10:00 DE/Schaeffler AG, HV 10:00 DE/Hamborner Reit AG, HV 10:30 DE/Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH),ZDH-Steuerforum 2024, Berlin 11:00 DE/Fraport AG, "Future of Cargo" u.a. mit Lufthansa Cargo-Vorstand Dietmar Focke 12:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Rede und Panel beim Petersberger Klimadialog, Berlin *** 12:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 1Q *** 12:30 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 1Q 12:30 US/GE Vernova Inc, Ergebnis 1Q *** 12:30 US/Honeywell International Inc, Ergebnis 1Q *** 13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 1Q 14:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Rede auf dem Familienunternehmertag, Wiesbaden *** 14:00 US/Dow Inc, Ergebnis 1Q *** 14:30 DE/Hochtief AG, HV *** 14:30 US/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q annualisiert PROGNOSE: +2,4% gg Vq 4. Quartal: +3,4% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +3,0% gg Vq 4. Quartal: +1,6% gg Vq *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 215.000 zuvor: 212.000 *** 17:15 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei Münsteraner Bankentagen zu "Transformation zu einer klimaneutralen Wirtschaft - volkswirtschaftliche Kosten, Chancen für die Kreditwirtschaft und geldpolitische Implikationen" 17:30 FR/Unibail-Rodamco-Westfield SE, Trading Update 1Q *** 17:45 FR/Vinci SA, Umsatz 1Q *** 17:45 NL/Airbus SE, Ergebnis 1Q (PK 18:30 Uhr) 18:00 DE/Flatexdegiro AG, Ergebnis 1Q 18:05 FR/Saint-Gobain SA, Umsatz 1Q *** 22:01 US/Microsoft Corp, Ergebnis 3Q *** 22:02 US/Intel Corp, Ergebnis 1Q *** 22:30 US/Alphabet Inc (Google-Holding), Ergebnis 1Q *** 22:30 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 1Q - DE/Cherry SE, ausführliches Jahresergebnis - AU/Börsenfeiertag Australien ===

