Volkswagen verliert in China zunehmend an Boden: Die Konkurrenz auf dem wichtigsten Automarkt der Welt wird immer stärker, die Marktanteile sinken. Zudem sind die Aussichten mau: VW-Vorstandsmitglied Ralf Brandstätter schwor die Anleger im Rahmen des China Capital Markets Day am Mittwoch auf zwei schwierige Jahre ein.Das Unternehmen wolle sich in den kommenden zwei Jahren auf den Preiswettbewerb vorbereiten und den Ausbau des E-Auto-Geschäfts in China mit den noch gut laufenden Verkäufen im Verbrennerbereich ...

