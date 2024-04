Weinfelden (ots) -Eine reizvolle Verbindung von Reisen und Literatur: In der Excellence-Literaturlounge lesen hochkarätige Autoren aus ihren Texten, während draussen die Ufer vorbeiziehen - manchmal genau die, von denen das Buch handelt. Aus der Themenreisen-Kollektion '24 präsentiert Excellence vier seiner exklusiven Literatur-Flussreisen.Karl-Heinz Göttert sammelt literarische Fundstücke am Rhein. Benjamin Cors liest an der Seine aus seinen spannenden Normandie-Krimis. Mit Arno Camenisch erleben die Excellence-Gäste auf der Donau die hohe Kunst des "Spoken Word". Und im Oktober reisen Bücherfreunde von Basel an die Frankfurter Buchmesse - natürlich mit einem Insider. Das Angenehme bei all diesen Reisen: Die literarischen Entdeckungen und die persönlichen Begegnungen mit den Autoren erleben die Gäste in der stilvollen Ambiance der kleinen Schweizer Grandhotels von Excellence.Spoken Word auf der DonauLesungen von Arno Camenisch sind Kult. Im Juni sind sie live zu erleben. Dann macht der Bündner Bestsellerautor die Excellence-Literaturlounge zur grossen Bühne. Während die Excellence Princess gemächlich von Passau über Wien nach Budapest kreuzt, trägt der begnadete Erzähler seine literarischen Texte vor. Arno Camenisch,1978 geboren, studierte an der Hochschule der Künste in Biel, wo er auch heute lebt. Der hochbegabte Sprachartist schreibt Lyrik, Prosa und Bühnenstücke. Seine Texte wurden in über zwanzig Sprachen übersetzt. Sein neuer Roman "Die Welt" ist Programm. Seine Lesungen führen ihn von Hongkong über Paris bis Buenos Aires rund um den Globus - und an Bord der Excellence Princess.Rhetorik meets RheinOb Nibelungenlied oder Loreley-Sage - der Rhein ist die Quelle der Mythen und Geschichten. An seinen Ufern zwischen Basel und Rotterdam liegen literarische Schätze. Karl-Heinz Göttert sammelt sie ein. Der emeritierte Germanistik-Professor der Universität Köln ist Autor des Buches "Der Rhein. Eine literarische Reise". Darin folgt er dem Fluss durch acht Jahrhunderte Literaturgeschichte von den Alpen bis zur Nordsee, begegnet Dichtern und der Literatur, die an seinen Ufern entstand. Im Juli führt er seine Gäste an Bord der Excellence Baroness auf eine literarische Rheintour. Göttert ist Autor zahlreicher Fachbücher. Sein Buch "Mythos Redemacht" stand auf der Shortlist der Leipziger Buchmesse 2015. Es versteht sich von selbst, dass Göttert auch seine Redekunst mit den Excellence-Gästen teilen wird.Normandie-Krimi auf der SeineIm Juli kreuzt die Excellence Royal von Paris ans Meer, zur "Porte Océane". Der Rückweg führt durch die grüne Normandie. Eine Sommerreise, auf der Benjamin Cors, der Meister der fesselnd-atmosphärischen Normandie-Krimis, für Hochspannung sorgen wird. Er ist Schriftsteller und Journalist und arbeitet unter anderem für das deutsche Fernsehen ARD/SWR. Für sein Debüt "Strandgut" erhielt er den renommierten Friedrich-Glauser-Preis. 2023 erschien mit "Flammenmeer" Band 7. Seine Bestseller-Reihe zeugt von Benjamin Cors Verbundenheit mit der Normandie und den französischen Autoren der Weltliteratur. Auf einem Spaziergang durch das Quartier Saint-Germain wird die Pariser Literatur-, Kunst- und Politikszene des 20. Jahrhunderts lebendig. Hier schrieben Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Camus, Prévert und Hemingway. Cors kehrt mit seinen Gästen im legendären Café des Deux Magots ein, wo sie diskutierten und schrieben.Im Lesefluss zur BuchmesseDie Flussreise im Oktober mit der Excellence Princess von Basel nach Frankfurt wird täglich neue Kapitel schreiben - in Städten, wo die Geschichten auf der Strasse liegen. Wie in Heidelberg, wo die Excellence-Gäste den Spuren Mark Twains folgen. An der Frankfurter Buchmesse treffen sie einen Szene-Insider. Rainer Moritz ist ein Mann des Worts - und eine der wichtigsten Figuren der deutschen Verlags- und Literaturlandschaft. 1958 in Heilbronn geboren, arbeitete er als Cheflektor bei Reclam Leipzig, dann als Programmgeschäftsführer bei Hoffmann und Campe, ehe er 2005 die Leitung des Hamburger Literaturhauses übernahm. Als Literaturkritiker schreibt er für mehrere Tageszeitungen, übersetzt aus dem Französischen, kommentiert im Radio das Weltgeschehen - und schreibt selbst Bücher. An der Frankfurter Buchmesse gibt er spannende Einblicke in die Literaturszene. Eine Empfehlung für alle, die gerne im Lesefluss bleiben.- Excellence Princess: Unterwegs in Camenischs Welt. (https://www.mittelthurgau.ch/reise/excellence-princess-unterwegs-in-camenischs-welt-eppas2_le) Eine literarische Reise mit dem Bestseller-Autor Arno Camenisch. 01.-08.06.24- Excellence Royal: Eine sommerliche Litera-Tour. (https://www.mittelthurgau.ch/reise/excellence-royal-eine-sommerliche-litera-tour-eypar9_le) Mit Krimi-Autor Benjamin Cors durch die Normandie. 30.06.-08.07.24- Excellence Baroness: Literatur-Fundstücke am Rhein. (https://www.mittelthurgau.ch/reise/excellence-baronessliteratur-fundstuecke-am-rhein-ebbas1_le) Mit Karl-Heinz Göttert, Autor von "Der Rhein. Eine literarische Reise". 01.-09.07.24- Excellence Princess: Von Basel zur Buchmesse 24. (https://www.mittelthurgau.ch/reise/excellence-princess-von-basel-zur-buchmesse-24-epbas4_le) Auf dem Fluss ans Literatur-Event, mit Szene-Insider Rainer Moritz über die Frankfurter Buchmesse. 17.-22.10.24Infos und LinksLiteratur- und Kultur-Flussreisen '24- excellence.ch/kultur (https://www.mittelthurgau.ch/alle-reisen/themen-flussreisen/kultur-flussreisen)Alle Fachleute der Excellence Themenreisen '24- excellence.ch/fachleuteDen Katalog THEMEN '24 hier anschauen und bestellen:- excellence.ch/kataloge (https://www.mittelthurgau.ch/kataloge)Weitere Links:- Onlineversion dieser Medienmitteilung (https://www.mittelthurgau.ch/ueber-uns/medien/themenreisen-literatur-24)- Download Bildmaterial (https://we.tl/t-b7YdtDbYbS) (wetransfer)