Berlin (ots) -FLOKI ist jetzt mit 40 Millionen Nutzern bei Europas führender Neobank Revolut gelistetFloki, die größte Erfolgsgeschichte der Welt, wurde kürzlich in die Fintech-Plattform Revolut aufgenommen, eine der führenden Neobanken und Trading-Applikationen in Europa.Die neue Listung auf Revolut ermöglicht es den mehr als 40 Millionen Nutzern in über 150 Ländern, Floki in verschiedenen Fiat-Währungen wie dem britischen Pfund, dem Euro und dem US-Dollar zu kaufen.Diese Entwicklung ist Teil der kontinuierlichen Bemühungen von Floki, seine Präsenz weltweit auszubauen.Zusätzlich zu seinen Erfolgen ist Floki auch ein heißes Thema auf X geworden. FLOKI ist derzeit ein Trend auf X, der noch mehr Aufmerksamkeit auf seine neuesten Meilensteine lenkt.Anfang dieses Jahres wurde Floki der offizielle Kryptowährungspartner der Tischtennis-Weltmeisterschaft in Südkorea.Darüber hinaus wurde Floki in Binance Pay integriert, was es Tradern ermöglicht, den Token als Zahlungsmittel zu akzeptieren.Nur einen Monat zuvor, im März, gab Floki (https://pressat.co.uk/releases/floki-now-listed-on-europes-leading-neobank-revolut-16b5ecf32d70daa3386667a388a9478e/)eine wichtige Partnerschaft mit Carbon Browser bekannt, einem schnell wachsenden Web3-Browser mit mehr als sieben Millionen Downloads. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, Floki einem Publikum zugänglich zu machen, das sowohl groß als auch technologisch versiert ist. Carbon Browser hat etwa 62.500 Benutzer, die täglich aktiv sind.Über FlokiFloki ist die Kryptowährung des Volkes und das Utility-Token des Floki-Ökosystems. Floki möchte die weltweit bekannteste und meistgenutzte Kryptowährung werden und beabsichtigt, dieses ehrgeizige Ziel durch einen starken Fokus auf Nutzen, Philanthropie, Gemeinschaft und Marketing zu erreichen. Floki hat derzeit mehr als 460.000 Inhaber und eine starke Marke, die aufgrund ihrer starken Marketingpartnerschaften von Milliarden von Menschen weltweit anerkannt wird.Pressekontakt:001 786-402-1064Pr@floki.comhttps://floki.com/Original-Content von: Floki, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173533/5765071