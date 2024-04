Luxuswerte unter Druck

Werbung







Schwache Quartalsergebnisse des Luxuskonzerns Kering sorgen für den tiefsten Aktienstand seit 2018. Hauptgrund für das schlechte Quartalsergebnis ist die Absatzschwäche der Modemarke Gucci, welche das aktuelle Geschäft belastet und Zukunftsaussichten für das erste Halbjahr 2024 düster aussehen lassen.



Am Dienstag nach Börsenschluss veröffentlichte der französische Luxuskonzern Kering die mageren Ergebnisse aus dem ersten Quartal im Jahr 2024 und diese könnten wohl kaum ernüchternder ausfallen. Ein Umsatzrückgang von zehn Prozent im ersten Quartal und ein laut eigenen Unternehmensangaben prognostizierter Einbruch des Betriebsgewinns zwischen 40 bis 45 % im ersten Halbjahr ließen die Börse aufhorchen. Nach einer zuletzt eigens von Kering veröffentlichten Gewinnwarnung brach der Aktienkurs zwischenzeitlich auf ein Niveau von 323,00 Euro ein.



Grund für die schlechten Quartalszahlen ist der Absatzrückgang des italienischen Modehauses Gucci, welches für mehr als zwei Drittel des operativen Gewinns verantwortlich ist. Gerade die Kaufzurückhaltung in aufstrebenden Märkten wie China machen dem Konzern zu schaffen. Unsichere Konjunkturaussichten vor allem im Reich der Mitte dämpfen den Konsum und damit das Wachstum der Luxuskonzerne.









Was bringt die Dividendensaison? - kostenloses Live Webinar um 18:30 Uhr



Wir möchten Sie im kommenden Webinar tiefer in die Welt der Bonuszertifikate einführen. Dort werfen wir gemeinsam mit Ihnen einen Blick auf die Funktionsweise von Bonuszertifikaten und wie Sie diese richtig einsetzen können. Aber auch die preisbeeinflussenden Faktoren sowie die Konstruktion sollen Ihnen dabei nähergebracht werden.



Diese und weitere Themen behandelt unser Produktexperte Julius Weiß gemeinsam mit Ihnen im kommenden Webinar. Wie gewohnt gehen wir dabei auch auf Ihre Fragen ein. Das Webinar ist für Sie kostenfrei und findet heute, am 24.04.2024 um 18:30 Uhr statt.









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC