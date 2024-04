Die Markteinführung von Intels neuestem KI-Chip, Gaudi 3, dürfte laut Morgan Stanley drei großen Halbleiterunternehmen in Taiwan zugute kommen. Anfang dieses Monats stellte Intel den KI-Chip der dritten Generation vor, der doppelt so energieeffizient wie Nvidias aktuelles Spitzenmodell sein und KI-Modelle um 50 Prozent schneller verarbeiten soll. "Die hohe Nachfrage nach unseren KI-Chips hat dazu geführt, dass führende OEMs wie Dell und Lenovo bereits die Einführung des Gaudi 3 in ihren Systemen angekündigt haben", so ein Intel-Sprecher. Morgan-Stanley-Analysten gehen davon aus, dass die Lieferengpässe ab der zweiten Jahreshälfte 2024 behoben sein werden. "Wir schätzen, dass das …