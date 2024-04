© Foto: © Copyright 2024 Thermo Fisher Scientific



Thermo Fisher Scientific hat die Quartalserwartungen der Wall Street übertroffen und seine Jahresgewinnprognose nach oben korrigiert.Die Aktien des Medizingeräteherstellers liegen kurz nach Eröffnung der US-Börsen um etwa 1,3 Prozent im Plus. Trotz früherer Bedenken über eine gedämpfte Nachfrage hebt das Unternehmen mit Sitz in Waltham, Massachusetts, seine Gewinnerwartungen für das Gesamtjahr auf 21,14 bis 22,02 US-Dollar pro Aktie an. Analysten hatten einen Gewinn von 21,53 US-Dollar pro Aktie für 2024 prognostiziert. Thermo Fisher ist einer der weltgrößten Anbieter von Laborsoftware und Diagnostik-Instrumenten mit einem jährlichen Umsatz von rund 43 Milliarden US-Dollar. Auf bereinigter …