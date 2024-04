EQS-News: Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

24. April 2024: Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG / RLB Steiermark und Raiffeisenbanken Leibnitz eGen und Leoben-Bruck eGen einigen sich auf Abgabe von Filialen



24.04.2024

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Im Zuge der Optimierung der Filialstruktur in der Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG nach der Verschmelzung wurden in den letzten Monaten Verhandlungen mit örtlichen Raiffeisenbanken betreffend die Abgabe einzelner Filialen in Leibnitz und Bruck an der Mur geführt. Die Abgabe der Filialen Leibnitz und Bruck an der Mur an die jeweiligen örtlichen Raiffeisenbanken wurde mit heutigem Tag durch den Aufsichtsrat der Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG beschlossen. Die Übertragung soll mit Wirksamkeit 01.01.2025 durchgeführt werden. Die Wirksamkeit der Transaktionen ist teilweise noch von den jeweils notwendigen Zustimmungen der Gremien der jeweiligen örtlichen Raiffeisenbank abhängig. Darüber hinaus bedürfen sämtliche Transaktionen noch einer allfällig notwendigen aufsichtsrechtlichen Bewilligung durch die österreichische Finanzmarktaufsicht.



Für nähere Informationen steht Ihnen Johannes Derler, Pressesprecher der Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG unter johannes.derler@rlbstmk.at, Tel.: 0316 4002-2002 zur Verfügung.





