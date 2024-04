Urteilsverkündung für Changpeng Zhao: Muss der Binance Gründer 3 Jahre ins Gefängnis?

In einem der bedeutendsten Ereignisse des vergangenen Jahres am Kryptomarkt kündigte Changpeng Zhao (CZ), Gründer der weltweit größten Kryptobörse Binance, seinen Rücktritt an. Der Schritt erfolgte unter dem wachsenden Druck der US-Behörden, die seit Langem ein wachsames Auge auf die Börse geworfen hatten. Trotz der daraus resultierenden Erleichterung bei den Anlegern, die vorerst keine Gefahr mehr für Binance fürchteten und ihre Vermögenswerte als sicher ansahen, sieht sich CZ ernsthaften Konsequenzen gegenüber: Ihm drohen bis zu drei Jahre Gefängnis.

Geldwäschegesetz ignoriert

Die Anschuldigungen gegen CZ sind gravierend. Der Rücktritt war keinesfalls eine freiwillige Entscheidung, sondern eine Reaktion auf die intensiven Untersuchungen der US-Behörden, die schließlich zu belastenden Erkenntnissen führten. Die Vorwürfe gegen Binance und insbesondere gegen CZ als Gründer und CEO waren erheblich: Anfänglich standen der Vorwurf der Veruntreuung von Kundengeldern sowie Marktmanipulationen im Raum. Letztendlich hat sich CZ jedoch der mangelnden Umsetzung von Anti-Geldwäsche-Richtlinien schuldig bekannt.

JUST IN: US Government seeks 3 year prison sentence for ex-Binance CEO Changpeng Zhao (CZ). - Watcher.Guru (@WatcherGuru) April 24, 2024

Auch wenn man sich am Ende "nur" auf den Verstoß gegen das Geldwäschegesetz geeinigt hat und CZ bestätigt hat, dass man den Pflichten dabei nicht nachgekommen sei, hilft ihm das wahrscheinlich nicht, dem Gefängnis zu entgehen. Die Staatsanwälte fordern 36 Monate Haft. Damit ist er immer noch deutlich besser weggekommen als Sam Bankman-Fried, der mehr als 20 Jahre bekommen hat, nachdem die Kryptobörse FTX gecrasht ist und Milliarden an Kundengeldern verschwunden waren.

Changpeng Zhao: Krimineller, Held, oder beides?

Viele Krypto-Enthusiasten wollen die Vorwürfe gegen CZ nicht anerkennen oder sehen diese zumindest nicht als ernsthaftes Problem. Im Internet wird er als Held gefeiert, da er maßgeblich zur Entwicklung des Marktes für digitale Währungen beigetragen hat. Dass dabei auch das eine oder andere Mal eine Grenze überschritten wurde, scheint nur wenige zu stören.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $99BTC im Presale kaufen.

Auch wenn nicht von der Hand zu weisen ist, dass Binance viel zur Massenadaption von Kryptowährungen beigetragen hat, darf man nicht vergessen, dass Skandale in dem Ausmaß von FTX und Binance auch maßgeblich dazu beitragen, dass am Ende mehr Regulierung gefordert wird, die vielen dann doch wieder ein Dorn im Auge ist.

Wertpapiere oder nicht?

Unabhängig von dem Beitrag von Binance oder CZ zur Entwicklung des Kryptomarktes, ist es für die Investoren vor allem wichtig, Klarheit zu haben. Dies wurde deutlich, als der Kurs von BNB nach der Einigung zwischen den Behörden und Binance stark anstieg. Auch die Frage, ob die meisten Altcoins als Wertpapiere klassifiziert werden sollten, sollte von den Behörden bald geklärt werden. Schließlich war auch der unregistrierte Wertpapierhandel ursprünglich ein Vorwurf gegen Binance.

Die meisten Kryptobörsen sind bestrebt, regulatorische Vorgaben zu erfüllen. Eine Herausforderung bleibt jedoch das Fehlen klarer Richtlinien, da bislang unklar ist, welche Behörde eigentlich zuständig ist. Die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC steht oft in der Kritik, weil sie ihren Zuständigkeitsbereich überschreitet, und ihre Autorität in Bezug auf Kryptowährungen wird fortlaufend hinterfragt.

Crypto News



The Blockchain Association, a prominent crypto industry lobbying group, has taken legal action against the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC).



https://t.co/lbgDl4JkrmCryptoNews - CoinMarketCap (@CoinMarketCap) April 24, 2024

Trotz anfänglicher Befürchtungen über mögliche Konsequenzen einer Einstufung von Altcoins als Wertpapiere, scheint nun der Wunsch nach eindeutigen Regeln zu überwiegen. Die Vorfälle rund um Binance und dessen Gründer CZ unterstreichen die Bedeutung einer gründlichen Recherche für Investoren im Kryptomarkt und die Notwendigkeit, die Zusammenhänge zu verstehen, um Chancen und Risiken besser einschätzen zu können. Ein Beispiel für eine Plattform, die seit Jahren Wissen über Kryptowährungen vermittelt, ist 99Bitcoins. Kürzlich kündigten die Entwickler den Start eines eigenen Coins an, der aufgrund der Bekanntheit der Plattform schon bald durch die Decke gehen könnte.

Jetzt mehr über 99Bitcoins erfahren.

99Bitcoins als Chance für Anleger?

Seit Jahren unterstützt die Plattform 99Bitcoins ihre Nutzer beim Einstieg in den Kryptomarkt und bietet umfassendes Wissen an. Mit einer starken Präsenz in sozialen Netzwerken und einem YouTube-Kanal mit über 700.000 Abonnenten hat 99Bitcoins eine starke Marke etabliert. Der Launch ihres eigenen Coins $99BTC soll diese Position weiter festigen und bietet Anlegern potenziell hohe Gewinnchancen.

($99BTC Token-Vorverkauf - Quelle: 99Bitcoins Website)

Die $99BTC-Token sind erst kürzlich in den Vorverkauf gegangen und nähern sich bereits der Millionen-Dollar-Marke. Frühe Käufer können schon vor dem Launch profitieren, da der Preis vor dem offiziellen Börsengang noch mehrmals angehoben wird, wodurch man bereits einen Buchgewinn mitnehmen kann, wenn man vor der nächsten Preiserhöhung einsteigt.

Angesichts der Bekanntheit von 99Bitcoins und der starken Nachfrage im Vorverkauf wird erwartet, dass der $99BTC-Kurs nach dem Launch schnell um ein Vielfaches steigen könnte. In bullishen Prognosen wird von einem Anstieg um das 10-fache gesprochen. Tokenbesitzer profitieren nicht nur von möglichen Kursgewinnen, sondern auch von exklusiven Inhalten der Plattform, Zugang zu Trading-Signalen und einer integrierten Staking-Funktion, die außergewöhnlich hohe Renditen in Form von zusätzlichen Token bietet.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $99BTC im Presale kaufen.



Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.