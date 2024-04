TUC S.r.l., das für die TUC.technology bekannte Deep Tech-Unternehmen, bringt eine fundamentale Weiterentwicklung seines Angebots auf den Markt: TUC.tiny. Diese Mobilitätsrevolution enthält alle Funktionen, die auf dem TUC.technology-Patent basieren, das in über 140 Ländern weltweit erteilt wurde. Es ist ein kleines Juwel, das auf den drei technologischen Säulen von TUC basiert, der mechanischen Strukturierung, der elektronischen Verwaltung und dem Datenaustausch, und das dank der Integration der USB-Typ-C-Technologie auch als Schnittstelle zur Unterhaltungselektronik dient. TUC.tiny wird der USB der Mobilität, eine Lösung, die die Interaktion zwischen Nutzern und Fahrzeugen neu erfinden und Mobilität und Alltag miteinander verbinden will.

Die Lösung gleicht einer weißen Leinwand, die dank TUC.tiny und TUC.technology unzählige Male umgestaltet und angepasst werden kann, sodass sie sich flexibel an jeden Bedarf und jede Vorliebe anpassen lässt. Die innovative, patentierte Technologie von TUC ermöglicht es, persönliche Geräte wie Smartphones, Tablets, Lautsprecher und Sprachautomatisierungssysteme sicher zu integrieren. Gleichzeitig harmonieren Automotive-spezifische Elemente wie Armaturenbretter, Schalter für die Wahl des Fahrmodus und die Klimatisierung, Navigationssysteme mit integrierter Kamera mit Accessoires, die sowohl im Auto als auch zu Hause verwendet werden können, wie beispielsweise Duftzerstäuber und Ambientebeleuchtung.

TUC S.r.l. ist ein Vorreiter im Bereich der Mobilitätsinnovation und hat sich auf die Entwicklung modularer Fahrzeuglösungen spezialisiert, die darauf abzielen, das Konzept des Fahrzeugs zu vereinfachen und zu revolutionieren von einem definierten Produkt zu einer definierbaren Erfahrung. TUC steht für technologische Exzellenz auf internationaler Ebene und genießt große Wertschätzung. Mit der Einführung von TUC 3.0 im Jahr 2023 hat das Unternehmen neue Maßstäbe in der Branche gesetzt und ist Partnerschaften mit führenden globalen OEMs eingegangen.

Mit TUC.tiny und seiner fortschrittlichen Schnittstelle die physische Fixierung, elektrische Konnektivität und Datenübertragung umfasst lässt sich jedes Gerät in das modulare Design des Armaturenbretts integrieren, sodass es sofort einsatzbereit ist. Auf diese Weise haben Nutzer die Möglichkeit, ihren mobilen Raum ganz einfach und frei zu gestalten. TUC.tiny wurde entwickelt, um alle alltäglichen Geräte zu unterstützen, die über einen USB Typ-C-Anschluss verfügen. Diese lassen sich über ein hochmodernes Modul in TUC.tiny integrieren. Die Lösung zeichnet sich durch ihre Fähigkeit aus, sich harmonisch in jeden Teil des Fahrzeugs einzufügen, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Sie ermöglicht eine direkte und einfache Installation, sowohl in der Produktionsphase als auch nach dem Verkauf, und macht ineffiziente und unsichere Lösungen wie Saugnäpfe oder andere unpraktische und unzuverlässige Systeme überflüssig. Außerdem wird die Robustheit von TUC.tiny durch ein mechanisches oder elektrobetriebenes Verriegelungssystem gewährleistet, das die neuartige Sicherheit der NFC-Technologie zur zuverlässigen Steuerung der Ver- und Entriegelungsfunktionen einführt.

"Wir sind sehr stolz auf die Ergebnisse, die wir dank unseres kontinuierlichen Engagements während der letzten Jahre erzielt haben," kommentiert Ludovico Campana, Erfinder und CEO von TUC."TUC.tiny ist unser Versprechen für die Zukunft: Die Vision einer Welt, in der Technologie und Mobilität sich zu personalisierten Erlebnissen vereinen, die auf die Bedürfnisse eines jeden zugeschnitten sind. Mit TUC.technology® ermöglichen wir einen Paradigmenwechsel. Wir stellen Fahrzeugherstellern Werkzeuge zur Verfügung, mit denen sie Entwicklung, Konstruktion und Fertigung vereinfachen können, während wir zugleich neue Geschäftsmodelle ermöglichen, die eine kontinuierliche Anpassung nach der Produktion fördern. Unser Ziel besteht darin, dass sich nicht der Benutzer an den Lebenszyklus des Fahrzeugs anpasst, sondern dass sich das Fahrzeug an die sich ändernden Bedürfnisse seines Benutzers anpassen kann. Wir sind begeistert von den Ergebnissen unserer Kunden, die mit unserer Technologie experimentieren und sie einsetzen, was die Relevanz und Effektivität unserer Arbeit beweist fährt Campana fort Das ist die Zukunft, die TUC S.r.l. aufbaut: ein Mobilitäts-Ökosystem, in dem jede Innovation sich an den Werten der Demokratisierung der Technologie, der Individualisierung und der Nachhaltigkeit ausrichtet und das den Ehrgeiz hat, die derzeitigen Grenzen zu überwinden und neue Möglichkeiten für eine besser vernetzte und nachhaltigere Gesellschaft zu erkunden. verantwortlich."

Die Einführung von TUC.tiny vervollständigt das Angebot von TUC.technology. Sie markiert einen Schritt in Richtung "Demokratisierung" der Technologie. Der Zugang zu einem fortschrittlichen Mobilitätserlebnis wird erweitert und die intelligenten Objekte, die unser tägliches Leben bereichern, können problemlos integriert werden. Dies ist nicht nur ein technologischer Fortschritt, sondern eine Einladung von TUC, sich die Zukunft der Mobilität auszumalen und sie gemeinsam zu gestalten: eine Welt, in der Technologie uns verbindet und jeden Aspekt unserer täglichen Reise verbessert.

TUC S.r.l. ist ein Deep-Tech-Unternehmen, das eine Vorreiterrolle im Bereich der Mobilitätsinnovation einnimmt und sich auf die Entwicklung modularer Fahrzeuglösungen spezialisiert hat, die darauf abzielen, das Konzept des Fahrzeugs zu vereinfachen und zu revolutionieren von einem definierten Produkt zu einer definierbaren Erfahrung. TUC zeichnet sich durch technologische Exzellenz auf internationaler Ebene aus und genießt große Wertschätzung, unter anderem durch die Teilnahme an der CES in Las Vegas und Ausstellungen im Nationalen Automobilmuseum. Außerdem wurde das Unternehmen von großen Zeitungen ausgezeichnet.

Mit der Einführung von TUC 3.0 setzt das Unternehmen neue Maßstäbe in der Branche und kooperiert mit weltweit führenden OEMs. Erfahren Sie mehr unter www.tuc.technology.

