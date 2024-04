Nachhaltige Investitionen gewinnen in der Welt der Finanzen zunehmend an Bedeutung. Sie stellen eine Investitionsstrategie dar, die nicht nur finanzielle Renditen anstrebt, sondern auch positive Effekte auf Umwelt, Gesellschaft und Unternehmensführung (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Diese Art des Investierens spiegelt ein wachsendes Bewusstsein der Anleger für die langfristigen Auswirkungen ihrer Investitionsentscheidungen wider. Es geht darum, Kapital so einzusetzen, dass es zu einer nachhaltigeren ...

