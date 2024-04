Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

US03815U3005 Applied DNA Sciences Inc. 24.04.2024 US03815U4094 Applied DNA Sciences Inc. 25.04.2024 Tausch 20:1

CA56450P2008 First Andes Silver Ltd. 24.04.2024 CA31866G1028 First Andes Silver Ltd. 25.04.2024 Tausch 1:1

SE0002756130 Clinical Laserthermia Systems AB 24.04.2024 SE0022049920 Clinical Laserthermia Systems AB 25.04.2024 Tausch 200:1

Großer Insider-Report 2024 von Dr. Dennis Riedl Wenn Insider handeln, sollten Sie aufmerksam werden. In diesem kostenlosen Report erfahren Sie, welche Aktien Sie im Moment im Blick behalten und von welchen Sie lieber die Finger lassen sollten. Hier klicken