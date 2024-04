© Foto: Flavio Lo Scalzo/ANSA/EPA/dpa



Der Luxuskonzern Kering wird von der Krise seines einstigen Zugpferds Gucci belastet. Experten zeigen sich von dem Ausmaß der Probleme überrascht, der Kurs bricht ein.Die Aktien der französischen Luxusgruppe Kering verzeichneten am Mittwoch einen starken Rückgang um zeitweise mehr als 9 Prozent, nachdem das Unternehmen vor einem deutlichen Gewinnrückgang im ersten Halbjahr gewarnt hatte. Diese Entwicklung spiegelt die abnehmende Nachfrage nach der Marke Gucci wider, die lange Zeit als Zugpferd des Konzerns galt. Kering, mit Sitz in Paris, kündigte für die ersten sechs Monate einen Rückgang des Betriebsergebnisses im Vergleich zum Vorjahr um 40 bis 45 Prozent an. Dies ist vor allem auf die …