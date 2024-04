Gufhorn (ots) -Aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes ruft die Gmyrek Fleisch- und Wurstwaren GmbH & Co. KG den Artikel Gut Drei Eichen Harzer Schinkenwürstchen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 03.05.2024 öffentlich zurück.Im Rahmen einer Eigenkontrolluntersuchung wurden in einer einzigen Probe Salmonellen nachgewiesen. Salmonellen können Magen-Darm-Erkrankungen wie z.B. Durchfall sowie grippeähnliche Symptome wie Kopfschmerzen und Fieber hervorrufen. Der Artikel Gut Drei Eichen Harzer Schinkenwürstchen mit o.g. Mindesthaltbarkeitsdatum sollte daher nicht mehr verzehrt werden.Das betroffene Produkt Gut Drei Eichen Harzer Schinkenwürstchen wurde in allen Filialen der folgenden Regionalgesellschaften von ALDI Nord gehandelt: Datteln, Lehrte-Sievershausen, Hann. Münden, Salzgitter und Werl.Die Gmyrek Fleisch- und Wurstwaren GmbH & Co. KG und das Handelsunternehmen ALDI Nord haben umgehend reagiert und die betroffene Ware sofort aus dem Verkauf genommen. Verbraucher, die den Artikel Gut Drei Eichen Harzer Schinkenwürstchen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 03.05.2024 gekauft haben, werden gebeten, diesen nicht zu verzehren. Der betroffene Artikel kann in allen ALDI Nord-Filialen gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbons zurückgegeben werden.Von dem Rückruf ist ausschließlich der Artikel Gut Drei Eichen Harzer Schinkenwürstchen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 03.05.2024 betroffen. Andere Mindesthaltbarkeitsdaten des Artikels, weitere Artikel des Herstellers Gmyrek Fleisch- und Wurstwaren GmbH & Co. KG sowie weitere Artikel der Marke Gut Drei Eichen sind von dem öffentlichen Rückruf nicht betroffen.Die Gmyrek Fleisch- und Wurstwaren GmbH & Co. KG bedauert diesen Vorfall und entschuldigt sich bei allen betroffenen Kunden für die entstandenen Unannehmlichkeiten.Für Rückfragen erreichen Sie die Fa. Gmyrek Fleisch- und Wurstwaren GmbH & Co. KG unter qualitaetssicherung@gmyrek.dePressekontakt:Sekretariat Firma Gmyrek, 05371/80939, sekretariat@gmyrek.deOriginal-Content von: Gmyrek Fleisch- und Wurstwaren GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174563/5765172