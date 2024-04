Paradigmenwechsel am Markt Inflation steigt Die Inflation sollte fallen. Doch das macht sie nicht. Im Gegenteil: Sie steigt. Um die Wirtschaft in Zeiten der Corona-Pandemie vor dem Absturz zu bewahren, injizierten die Notenbanker Abermilliarden an frischem Geld in das Finanzsystem. In den USA wurden sogar Schecks an die Konsumenten verschickt: "Bitte kaufen Sie ein! Mit freundlichen Grüßen, Ihre Regierung" Die Verbraucher taten, wie ihnen geheißen, und die Börsenkurse hoben ab. Dann begannen Jerome ...

Den vollständigen Artikel lesen ...