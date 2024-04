Straubing (ots) -



(...) Stets werden die Vorwürfe als Kampagnen, Fake News und Machenschaften finsterer Mächte dargestellt. So läuft es auch im Fall Maximilian Krah, dessen China-Affinität Parteifreunden schon unheimlich war. Nun sitzt sein Assistent als mutmaßlicher Spion in Diensten des kommunistischen Regimes in China in Untersuchungshaft. Obwohl der Verdacht gegen ihn schon länger bekannt ist, wäscht Krah, Spitzenkandidat für die EU-Wahl, seine Hände in Unschuld. (...) Die AfD ist konfrontiert mit den Geistern, die sie selbst gerufen hat. Sie hat Figuren angezogen, die die Demokratie in Deutschland verachten und sich Diktaturen und Menschenschinder-Regimen verbunden fühlen. Bystron soll sich bei russischen Geldgebern beschwert haben, dass er mit den großen Scheinen nicht an der Tankstelle bezahlen kann, Björn Höcke muss sich vor Gericht verantworten, weil er die verbotene SA-Losung rausgehauen hat. Alles bösartige Intrigen? Das kaufen die Wähler, zeigen die Umfragen, der AfD immer weniger ab.



