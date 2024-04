© Foto: adobe.stock.com



Zuletzt bildete sich im Bereich von 2.100+ US-Dollar ein vermeintlich tragfähiger Boden aus. Der Grundstein für eine kräftige Erholung scheint gelegt, doch an entscheidender Stelle wollte es zuletzt nicht weitergehen.Anfang 2022 nahm die fulminante Rallye des Metalls ein jähes Ende. Aluminium haussierte von April 2020 bis in den Februar 2022 hinein auf beeindruckende Art und Weise. Zum damaligen Zeitpunkt schien Aluminium auf dem Weg in Richtung 4.000 US-Dollar je Tonne zu sein. Was dann kam, ist hinlänglich bekannt. Der Ausbruch des russisch-ukrainischen Konflikts zog der Rekordjagd den Stecker. Aluminium korrigierte massiv. Zuletzt bildete sich im Bereich von 2.100+ US-Dollar ein …