Solana's Meme Coin Slothana: Nächste 100x Krypto?

Solana Meme Coins nehmen wieder Fahrt auf, unterstützt durch die Erholung des SOL-Preises in den letzten Tagen.

Solana handelt derzeit bei 157 US-Dollar, ein Anstieg um 20 % gegenüber dem Wochentief von 128 US-Dollar. Dementsprechend verzeichneten die Layer-2 Meme Coins von Solana eine deutlich stärkere Erholung.

Bonk zum Beispiel legte um nahezu 25 % zu und wird heute, am Montag, zu 0,000027 US-Dollar gehandelt. Der führende SOL Meme Coin Dogwifhat stieg um 11 % und notiert derzeit bei 3,36 US-Dollar.

BREAKING: Solana Meme Coin $BONK is up 37% in the last 24 hours pic.twitter.com/gPAMYfrB42 - SolanaFloor | Powered by Step Finance (@SolanaFloor) April 21, 2024

Da der Kryptowährungsmarkt seinen bullischen Kurs langsam wieder aufnimmt, rücken die Low-Cap Meme Coins erneut ins Rampenlicht. So zieht beispielsweise der neue Solana Meme Coin Slothana vor seinem Start am 29. April bereits jetzt große Aufmerksamkeit und FOMO auf sich.

Experten sind überzeugt, dass $SLOTH der nächste Meme Coin sein könnte, der 100x bis 1000x Renditen liefert. Der Markt zeigt sich optimistisch, da Anleger und Spekulanten gleichermaßen auf die vielversprechenden Entwicklungen bei den Solana-basierten Meme Coins setzen. Diese Münzen könnten nicht nur kurzfristige Gewinne, sondern auch langfristige Chancen bieten, da sie in der aktuellen Marktsituation stark nachgefragt werden.

Solana Meme Coins Bereit für Bullenmarkt-Wiederbelebung

Krypto-Preise stürzten Mitte April ab, wobei Meme-Token erhebliche Verluste verzeichneten. Dennoch blieben Analysten zuversichtlich für eine Erholung. Der Rückgang vor der Krypto-Halbierung war größtenteils auf makroökonomische Bedenken und Spannungen im Nahen Osten aufgrund des Israel-Iran-Konflikts zurückzuführen.

Nun, da sich diese Spannungen lösen, erleben Krypto-Preise eine V-förmige Erholung. Solana hat sich wieder über 150 US-Dollar erholt, und Experten prognostizieren in naher Zukunft ein neues Allzeithoch.

Während dieses Bullenlaufs fungieren Meme-Coins als gehebelte Wetten auf ihre jeweiligen Basis-Token. Daher wird erwartet, dass die erwartete SOL-Preis-Rallye Bonk, Wif und andere Solana-Meme-Coins zu neuen Höchstständen treibt. Zum Beispiel ist der beliebte Krypto-Influencer und Trader Ansem kurzfristig bullish auf Dogwifhat. Er weist darauf hin, dass $WIF das letzte Mal, als es zwei Monate lang ähnliche Preis-Konsolidierung zeigte, von 0,30 $ auf 4 $ explodierte.

last time $WIF consolidated in a tight price range for two months & then broke out, it ripped from $0.30 to $4 pic.twitter.com/2Q51BmPrCt - Ansem (@blknoiz06) April 22, 2024

Darüber hinaus weist Andrew Griffiths darauf hin, dass Bonk aus einem fallenden Keil im 12-Stunden-Chart ausgebrochen ist. Er erwartet eine bullische Welle von 80 % in den kommenden Tagen.

BREAKING: @RadiantsDAO presents the Bonkathon, a 6-week Hackathon focused on expanding the $BONK ecosystem to drive consumer adoption on Solana.



PRIZES: $350K

April 29th - June 6th pic.twitter.com/CJBXF7rv4R - SolanaFloor | Powered by Step Finance (@SolanaFloor) April 15, 2024

Das bevorstehende "Bonkathon"-Event von RadiantsDAO, das am 29. April beginnt, soll ebenfalls den bullischen Schwung für den Meme-Coin verstärken.

Ist Slothana die nächste 100x Kryptowährung?

Slothana, die neue Meme-Kryptowährung, erfährt eine starke Nachfrage, nachdem Experten sie als die nächste große Solana-Sensation angepriesen haben. In etwas mehr als einer Woche hat $SLOTH bereits über 15 Millionen Dollar in der Vorverkaufsphase eingesammelt. Händler erwarten einen verstärkten Hype, da die ICO am 29. April endet.

New investment thesis:



If it makes me laugh, I'm buying. - pixel (@spacepixel) October 25, 2023

Meme-Coin-Enthusiasten haben eine neue Anlagestrategie angenommen: "Wenn es mich zum Lachen bringt, kaufe ich es." Das charmante Maskottchen von Slothana spricht diese Stimmung an. Dieser Faultier, müde von der täglichen Routine, strebt durch den Handel mit Kryptowährungen nach finanzieller Befreiung.

Inspiriert von Slerf, der innerhalb weniger Stunden um 5000 % gestiegen ist, übernimmt Slothana das Erbe der Meta-Meme-Coins. Gerüchten zufolge leitet das Entwicklungsteam von Smog, den Schöpfern eines anderen leistungsstarken Meme-Tokens, das Slothana-Projekt. Smog hat in diesem bullischen Markt bereits Gewinne von fast 27.000 % erzielt. Sollten sich diese Gerüchte als wahr herausstellen, könnte Slothana tatsächlich die nächste 100x-Kryptowährung sein.

Slothana erhält Rückenwind von YouTubern und Krypto-Influencern

Gemeinschaftsunterstützung ist entscheidend für den Erfolg eines neuen Meme-Tokens, und Slothana sticht hier besonders hervor.

Verschiedene Krypto-Influencer und Experten auf YouTube zeigen sich zuversichtlich bezüglich des Potenzials von Sloth. In einem kürzlich veröffentlichten Video bezeichnete der bekannte Krypto-YouTuber Michael Wrubel Slothana als seine "nächste 100x-Meme-Coin". Die Krypto-Influencer Jon Trading und Jacob Bury teilen diese Zuversicht.

Unterdessen behauptet der YouTuber ClayBro, dass $SLOTH dabei ist, zur besten Solana-Meme-Münze zu werden. Seine Worte spiegeln die wachsende Begeisterung und das steigende Interesse an Slothana wider, da die Krypto-Community gespannt darauf wartet, wie sich dieses Projekt weiterentwickelt.

Slothana hat Slerfs innovatives Vorverkaufsmodell übernommen, das es Anlegern ermöglicht, einfach $SOL-Token an die Projekt-Wallet zu senden.

Die Wallet-Adresse lautet EnSawje2vQSQKtGbPYdXEuYKm2sHgeLKJTqCmrDErKEA und ist auch auf der Website slothana.com verfügbar. Während des Vorverkaufs erhalten Investoren für 1 $SOL 10.000 $SLOTH-Token, die nach Abschluss der ICO an die Investoren ausgeschüttet werden.

Trader, die das traditionelle Vorverkaufsmodell bevorzugen, können auf die Slothana-Website gehen und ihre Kryptowallets verbinden. Dort können sie $SOL-Token gegen $SLOTH tauschen.

Der Kauf von Slothana bietet eine aufregende Gelegenheit, frühzeitig an einem vielversprechenden Meme-Coin-Projekt teilzunehmen. Doch beeilen Sie sich, denn wie bereits erwähnt, endet der Vorverkauf in weniger als 7 Tagen am 29. April. Interessenten sollten daher nicht zögern, um sich ihre Anteile an Slothana zu sichern.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.