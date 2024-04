New York (ots/PRNewswire) -- 9fin hat sein Führungsteam mit einer internen Beförderung für die neu geschaffene Position des VP Content gestärkt.- Die Beförderung ist ein Beweis für das starke Führungstalent bei 9fin und wird sicherstellen, dass das Content-Angebot des Unternehmens auch weiterhin zu den besten seiner Klasse gehört.- Das Unternehmen expandiert weiter mit offenen Stellen in seinen Niederlassungen in den USA und Großbritannien9fin (https://9fin.com/), eine Nachrichten- und Analyseplattform für Fremdkapitalmärkte, hat die Beförderung von Will Caiger-Smith zum VP Content bekannt gegeben, da das Unternehmen in Europa und den USA weiterhin schnell wächst.Will war zuvor 9fins Managing Editor für USA. In seiner neuen Rolle als VP Content ergänzt er das wachsende Führungsteam des Unternehmens um Jen Speirs, die im vergangenen Jahr zum VP Operations befördert wurde.Beide VP-Positionen haben globale Mandate und zeigen 9fin die kontinuierliche Investition in Mitarbeiter und das Engagement, talentierte Führungskräfte innerhalb des Unternehmens schnell zu fördern.Als VP Content ist Will für alle Nachrichten und Analysen in den Bereichen Redaktion, Kredit, Recht und ESG zuständig. Die Beförderung erfolgt vor dem Hintergrund, dass 9fin sein Kerngeschäft im Bereich Leveraged Finance auf private Kredite, notleidende Kredite und strukturierte Kredite (CLOs) in Europa und den USA ausgeweitet hat. Diese neuen Bereiche unterstützen das Ziel des Unternehmens, weltweit die Nummer 1 bei Daten, Nachrichten und Analysen für die Fremdkapitalmärkte zu sein.Will berichtet weiterhin direkt an den Geschäftsführer und Mitbegründer von 9fin, Steven Hunter.Will Caiger-Smith kommentierte:"Ich bin zu 9fin gekommen, weil ich überzeugt war, dass das Unternehmen und seine Gründer die Vision und die Technologie haben, um die umfassende Debt-Intelligence-Plattform aufzubauen, die der Markt braucht", so Will. "In meinen zweieinhalb Jahren in diesem Unternehmen hat sich dieser Glaube noch verstärkt. Ich freue mich, die inhaltliche Seite des Geschäfts voranzutreiben."Steven Hunter, Geschäftsführer und Mitbegründer von 9fin, sagte:"Ich bin unglaublich beeindruckt von Wills Beitrag zur Skalierung von 9fin in nur ein paar Jahren. Er eröffnete und vergrößerte unsere US-Niederlassung von Grund auf und hat ein erstklassiges Team aufgebaut. Ich freue mich, dass er in eine neue, erweiterte Rolle aufgestiegen ist und Jen als Teil unserer VP-Führungsebene beitritt. Ich freue mich darauf, mit den beiden zusammenzuarbeiten, um 9fin auf die nächste Stufe zu heben.Informationen zu 9fin9fin ist der schnellere und intelligentere Weg, um Informationen über fremdfinanzierte Kredite zu finden. Unsere KI-gestützte Daten- und Analyseplattform zentralisiert alles, was für die Analyse eines Kredits oder die Gewinnung eines Mandats erforderlich ist, an einem Ort und hilft den Teilnehmern, Geschäfte zu gewinnen, ihre Mitbewerber zu übertreffen und Zeit zu sparen. Die größten Vermögensverwalter der Welt, führende Anwaltskanzleien und Berater im Bereich der Fremdkapitalmärkte sowie neun der zehn größten Investmentbanken vertrauen auf 9fin.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2394643/9fin_leadership_team_vp_content.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/9fin-erweitert-sein-fuhrungsteam-mit-der-beforderung-zum-vp-content-302126270.htmlPressekontakt:Sanaa Siddiqui,07421329653Original-Content von: 9fin Limited, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174564/5765187