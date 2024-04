EEII AG / Schlagwort(e): Verkauf

EEII AG: Ad-Hoc Mitteilung gemäss Art. 53 KR: Verkauf der Gazprom-Aktien



24.04.2024

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Ad-Hoc Mitteilung gemäss Art. 53 KR : Verkauf der Gazprom-Aktien Zug, 24. April 2024 EEII AG verkauft ihre letzte Beteiligung aus der "Osteuropa"-Ära Per Datum vom 19. April 2024 hat EEII AG ihre Beteiligung von 1,485,600 Aktien der PJSC Gazprom (GAZP) an Gehold SA, Zug, verkauft, zu einem Verkaufspreis, der dem Net Asset Value der Beteiligung in den Büchern der Gesellschaft entspricht. Der Verkaufspreis kann erhöht werden, wenn zum Zeitpunkt des Vollzugs des Verkaufs ein objektiver und überprüfbarer Marktpreis existiert, zu welchem die Aktien unter westlichen Investoren faktisch gehandelt werden können. Der Vollzug der Transaktion ist hängig. Mit dieser Transaktion hat EEII AG ihre letzte Beteiligung verkauft, welche noch unter der ehemaligen Investment-Strategie mit dem Fokus auf der ehemaligen Sowjetunion akquiriert worden war. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Marc Comina, Sprecher der EEII AG, marc@clpr.ch , +41 79 138 3495). EEII ist kotiert an der Swiss Exchange (SIX) (Bloomberg: EEII SW Equity).

