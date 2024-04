Der Shared-Mobility-Anbieter Bolt will in den nächsten drei Jahren eine Flotte von 5.000 Elektromotorrädern nach Kenia bringen. In Zusammenarbeit mit der afrikanischen Finanzierungsplattform M-Kopa sollen Fahrer, die Bolt nutzen, Elektromotorräder von Roam und Ampersand zu einem ermäßigten Preis leasen können. Es wird erwartet, dass dieser Ansatz im Vergleich zu benzinbetriebenen Motorrädern zu einer Einsparung von etwa 40 Prozent der Gesamtbetriebskosten ...

