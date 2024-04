Frankfurt (ots) -



Am Besuchsprogramm von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in der Türkei ließ sich bereits ablesen, wie distanziert das Verhältnis zu Präsident Recep Tayyip Erdogan ist. Erst zum Schluss seines dreitägigen Staatsbesuchs traf Steinmeier in Ankara mit Erdogan zusammen. Schließlich gibt es viele Themen, bei denen Berlin und Ankara über Kreuz liegen. Erdogan bezeichnet etwa die Hamas nach deren brutalen Terrorangriff auf Israel am 7. Oktober als Befreiungsorganisation. Strittig ist auch Erdogans Umgang mit den Menschenrechten. Und eine unabhängige Justiz gibt es in der Türkei schon lange nicht mehr. Steinmeier betonte aber auch, dass die Türkei und Deutschland untrennbar miteinander verbunden sind - dafür sorgen schon allein die rund drei Millionen Menschen mit türkischen Wurzeln in Deutschland. "Wir brauchen einander", sagte der Bundespräsident. Das ist richtig. Die Türkei ist ein schwieriger Partner - zugleich aber auch ein unverzichtbarer.



Pressekontakt:



Frankfurter Rundschau

Ressort Politik

Telefon: 069/2199-3222



Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/10349/5765199

Großer Insider-Report 2024 von Dr. Dennis Riedl Wenn Insider handeln, sollten Sie aufmerksam werden. In diesem kostenlosen Report erfahren Sie, welche Aktien Sie im Moment im Blick behalten und von welchen Sie lieber die Finger lassen sollten. Hier klicken