Pressemitteilung der SV Werder Bremen GmbH & Co KGaA:

Der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA Konzern kann zum Zwischenkonzernabschluss zum 31.12.2023 ein deutlich positives Periodenergebnis ausweisen

- Konzernumsatz erhöht sich auf EUR 82,2 Mio. (Vorjahr: EUR 57,2 Mio.)

- Aufwendungen für die betriebliche Leistung steigen auf EUR 71,3 Mio. (Vorjahr: EUR 64,0 Mio.)

- Periodenergebnis erhöht sich auf EUR 10,9 Mio. (Vorjahr EUR -5,4 Mio.)

Der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA Konzern hat den Zeitraum 01.07.2023 bis 31.12.2023 mit einem positiven Periodenergebnis von EUR 10,9 Mio. abgeschlossen.

Der Berichtszeitraum 01.07.2023 bis 31.12.2023 war sportlich nach dem erfolgreichen Klassenerhalt in der Spielzeit 2022/2023 durch die erneute Teilnahme an der Bundesliga einerseits, und durch das frühe Ausscheiden in der 1. Runde des DFB-Pokals andererseits, gekennzeichnet. Aus wirtschaftlicher Sicht wurde das Ziel verfolgt in der Sommertransferperiode ...

