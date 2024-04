Pressemitteilung der Leef Blattwerk GmbH:

Europäisches Patentamt erteilt LEEF das Patent für die Versiegelung von BlattmaterialienUnter dem Patent Nr. EP4011789 wurde nunmehr vom Europäischen Patentamt die Eintragung per 20.03.2024 bestätigt. Ein gleichlautendes Patent ist auch in den USA anhängig. In den USA befindet sich LEEF in der "pending-Phase", für das Europäische Patent gilt nun nach der Erteilung die übliche neunmonatige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...