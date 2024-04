New York (ots/PRNewswire) -Stax LLC, ein globales Strategieberatungsunternehmen, das sich auf kommerzielle Due-Diligence-Prüfungen, Wertschöpfung und Exit-Planung für Private-Equity-Firmen, PE-unterstützte Unternehmen, Hedgefonds und Investmentbanken spezialisiert hat, hat Andrew Keller zum Direktor im Londoner Büro ernannt. Er verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Strategieberatung und kommerziellen Due-Diligence-Prüfung und hat bei Kroll, EY und OC&C Private-Equity- und Unternehmenskunden in den Bereichen Technologie und Unternehmensdienstleistungen beraten. Darüber hinaus verfügt er über mehr als sechs Jahre Erfahrung in den Bereichen Unternehmensfinanzierung und -strategie bei Portfoliounternehmen, die von Private-Equity-Unternehmen unterstützt werden."Wir freuen uns sehr, Andrew Keller bei Stax willkommen zu heißen. Seine jüngste Ernennung stellt einen bedeutenden Schritt im Wachstum des Londoner Büros von Stax dar und bedeutet eine Ausweitung unserer Sektorabdeckung. Dieser Schritt ermöglicht es uns auch, unseren Erfolg in Nordamerika zu nutzen, um unsere Kunden in London und ganz Europa besser zu unterstützen", sagte Phil Dunne, Geschäftsführer von Stax U.K.. "Andrew bringt eine Fülle von Erfahrungen in den Bereichen Due Diligence für Private-Equity-Unternehmen und Wertschöpfung mit, die er durch seine Arbeit in Private-Equity-Unternehmen aus erster Hand erfahren hat. Sein umfangreiches Fachwissen erstreckt sich auf verschiedene Untersektoren innerhalb der vertikalen Technologie, darunter Reise, Schifffahrt, Bauwesen und Finanzdienstleistungen.""Ich freue mich sehr, zu einem Unternehmen zu wechseln, das sich ausschließlich der Strategie, der kommerziellen Due Diligence und der Wertrealisierung widmet. Was mich an Stax besonders reizt, ist sein beeindruckender Wachstumskurs. Mit einem starken Standbein in den USA, insbesondere im Bereich Technologie und Software, und einer strategischen Investition in den Londoner und europäischen Märkten bietet Stax eine überzeugende Wachstumsplattform", so Andrew Keller. "Ich freue mich darauf, mein technologisches Fachwissen einzubringen, das ich während meiner Tätigkeit beim globalen Buchungstechnologie-Unternehmen Travelport erworben habe und das sich vor allem auf Geschäfte mit Bausoftware, maritimer Technologie und TravelTech konzentriert. Darüber hinaus bringe ich wertvolle Erfahrungen in der Investitionslandschaft des Unternehmensdienstleistungssektors mit, da ich an bedeutenden Transaktionen rund um den Globus mitgewirkt habe."Im Zuge der strategischen Expansion von Stax ist das Londoner Büro ein Schlüsselelement der Wachstumsstrategie, die darauf abzielt, Private-Equity-, Hedge-Fonds- und Investment-Banking-Kunden in ganz Europa zu bedienen. Andrews Ernennung unterstreicht das Engagement von Stax, den Wert für Kunden aus Großbritannien und der EMEA-Region zu steigern - einem der am schnellsten wachsenden Märkte des Unternehmens. Mit der Leitung der Technologiebranche durch Andrew erweitert Stax in London auch seine Branchenexpertise im Gesundheits- und Konsumgütersektor. Ziel ist es, den Kunden ein umfassendes Portfolio spezialisierter Experten in den Bereichen Technologie, Industrie, Unternehmensdienstleistungen, Gesundheitswesen, Konsumgüter und Einzelhandel sowie Informationsdienste zur Verfügung zu stellen.Informationen zu Stax LLC Stax LLC ist ein weltweit tätiges Managementberatungsunternehmen, das Unternehmen und Private-Equity-Kunden in einer Vielzahl von Branchen betreut, darunter Software/Technologie, Gesundheitswesen, Unternehmensdienstleistungen, Industrie, Konsumgüter/Einzelhandel und Bildung. Das Unternehmen arbeitet mit seinen Kunden zusammen, um datengestützte, umsetzbare Erkenntnisse zu liefern, die das Wachstum vorantreiben, die Gewinne steigern, den Wert erhöhen und bessere Investitionsentscheidungen treffen. Bitte besuchen Sie www.stax.com und folgen Sie Stax auf LinkedIn, Instagram, Threads und Facebook.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2395160/Andrew_Keller_Director_Stax_London.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1940857/Stax_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/stax-ernennt-andrew-keller-zum-leiter-der-technologiemarktabdeckung-fur-groWbritannien-und-emea-302126358.htmlPressekontakt:Joe Brownell,https://www.stax.com/profile/joe-brownell,Globaler Marketingleiter,jbrownell@stax.comOriginal-Content von: Stax LLC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174565/5765207