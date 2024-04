Super bullisch: Die bekannte Investorin Cathie Wood kann im April nicht aufhören, bei diesen acht Aktien immer wieder zuzuschlagen. Das Besondere: Sie bieten bis zu 275 Prozent Kurschance Der April, der April, der weiß nicht, was er will - gut möglich, wenn man sich gerade das Wetter ansieht. Wer im April aber sehr wohl weiß, was sie will, ist Cathie Wood (68). Die legendäre Investorin kauft im April zielgerichtet immer und immer wieder bei denselben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...