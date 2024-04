Rockaway, N.J. (ots/PRNewswire) -TOPDON (https://www.topdon.com/), der führende Anbieter von Spitzentechnologie und fortschrittlichen Werkzeugen für Autoreparaturprofis und -enthusiasten, hat soeben seine neueste professionelle Wärmebildtechnologie vorgestellt, die in der neuen TS001 präsentiert wird. Diese Android-Wärmebildkamera mit langer Brennweite wurde entwickelt, um scharfe Bilder zu erfassen, selbst von Objekten, die so nah sind wie Leiterplatten."Die Wärmebildtechnik ist zu einem wichtigen Werkzeug geworden, um komplexe Probleme in einer Vielzahl von Branchen schnell und präzise zu erkennen und zu beheben", so Mike Zhou, Geschäftsführer von TOPDON. "Als führender Anbieter fortschrittlicher Lösungen für die Automobilindustrie sind wir stolz darauf, mit der TS001 unsere anspruchsvollste Wärmebildtechnologie vorzustellen. Diese leistungsstarke neue Wärmebildkamera wird ein wichtiges Hilfsmittel zur Fehlersuche bei strukturellen, elektrischen und mechanischen Störungen sein und die Sicherheit unter schwierigen Bedingungen erhöhen."Mit einem verstellbaren 9-mm-Objektiv bietet die TS001 eine Infrarotbildqualität von 0,1 bis 500 Metern. Mit einer IR-Auflösung von 256x192 Pixeln lassen sich sowohl bei der Makro-Elektrodetektion als auch bei der Außenüberwachung einwandfreie Ergebnisse erzielen. Die hohe Bildfrequenz von 25 Hz ermöglicht die schnelle Erfassung kleinster Fehler, während die robusten Messmodi genaue Temperaturmesswerte und intuitive Einblicke in die Wärmeverteilung bieten."Die fortschrittliche Technologie, die wir in unserer Wärmebildtechnologie TS001 entwickelt haben, hat weitreichende Anwendungsmöglichkeiten außerhalb der Automobilindustrie", so Zhou. "Die Technologie ist nicht nur präventiv, sondern kann auch zu mehr Sicherheit und Energieeffizienz führen, wenn es darum geht, schnelle und genaue Temperaturschwankungen zu erkennen. Fachleute aus den Bereichen industrielle Wartung, elektrische Inspektion, Gebäude- und Klimatechnik sowie medizinische Diagnostik gehören zu den vielen, die von unserer Technologie profitieren werden."Die TS001 verfügt über mehrere fortschrittliche Funktionen, darunter:- Hervorragende Bildqualität mit 256x192 IR-Auflösung- Das verstellbare 9-mm-Objektiv sorgt für Klarheit bei nahen und fernen Objekten- Im Beobachtungsmodus werden Ziele schnell und präzise erfasst- Intelligenter Temperaturalarm- Echtzeit-Temperaturwellenform- 10 FarbpalettenWeitere Informationen über die TS001 finden Sie unter https://www.topdon.com/products/TS001. (https://www.topdon.com/products/TS001)Informationen zu TOPDON TOPDON wurde 2017 gegründet und ist ein Anbieter von Einsteiger-, Mittelklasse- und fortgeschrittenen Werkzeugen und Lösungen für professionelle Techniker und Heimwerker. TOPDON beschäftigt weltweit über 250 branchenführende Ingenieure und besitzt über 500 Patente und Software-Copyrights. Die hochmoderne Technologie des Unternehmens hilft den Geschäften, Ausfallzeiten zu minimieren und den Gewinn zu maximieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.topdon.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2394829/Topdon_Thermal_Imaging_Camera_TS001.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2087434/TOPDON_logo___black_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/topdon-stellt-hochmoderne-warmebildkamera-mit-verstellbarem-9-mm-objektiv-vor-302125651.htmlPressekontakt:PR & Marketing E-Mail,marketing@topdon.comOriginal-Content von: Topdon Technology Co., Ltd, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174566/5765218