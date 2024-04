Hangzhou, China (ots/PRNewswire) -Im Juni wird SUPCON (688777) zwei bahnbrechende Produkte in Singapur einführen: das weltweit erste UCS (Universal Control System) und den TPT (Time-Series Pre-trained Transformer), das erste Zeitserienmodell in der Prozessindustrie.Das UCS, eine revolutionäre Innovation von SUPCON, wird die 50 Jahre alte DCS-Architektur revolutionieren und verspricht, die traditionellen Schaltschränke abzuschaffen.Der TPT, das bahnbrechende Zeitreihenmodell in der Prozessindustrie, wird zahlreiche herkömmliche industrielle Anwendungen ersetzen und ungelöste industrielle Herausforderungen bewältigen.SUPCON wurde 1999 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Fertigungslösungen für die Prozessindustrie. Das Unternehmen engagiert sich für die Entwicklung und Anwendung von KI-Technologie durch die Integration von fortschrittlichen Produkten und umfassendem Branchen-Know-how. SUPCON hat weltweit mehr als 30.000 Kunden und deckt mit seinen Produkten alle Bedürfnisse in über 50 Ländern und Regionen ab, darunter die Bereiche Öl und Gas, Raffinerie und Petrochemie, Chemie usw. Mit dem Ziel einer qualitativ hochwertigen und nachhaltigen Entwicklung ist SUPCON auf dem Weg, die Automatisierung und Intelligenz der globalen Prozessindustrie zu fördern.2023 erreichten die Kernprodukte von SUPCON, das Distributed Control System (DCS) und das Safety Instrumented System (SIS), mit 37,8 % bzw. 33,7 % den höchsten Marktanteil in China. Bemerkenswert ist, dass das DCS bereits das 13. Jahr in Folge die Nummer 1 ist.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/supcon-stellt-im-juni-bahnbrechende-produkte-vor-darunter-das-erste-ucs-der-welt-302126431.htmlPressekontakt:Luna Xiong,xiongyuzhi@supcon.comOriginal-Content von: SUPCON Technology Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174181/5765221