The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 24.04.2024.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 24.04.2024

.

ISIN Name

CA56450P2008 MANTARO PREC. METALS NEW

LU1650490474 MUL AMU E GOVBOND ETF ACC

LU2023679256 LIF-SM.CIT.ETF DLA

SE0002756130 CLINICAL LASERTHERM.SYS B

US03815U3005 APPLIED DNA DL-,0001

XS1799975922 GLOBALW. REI 18/25 MTN

XS2208868914 GLOBALW. REI 20/26 MTN

