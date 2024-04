Die Übernahme ermöglicht Proemion, einem Portfoliounternehmen von Battery Ventures, die Möglichkeit, Software für ein breiteres Spektrum industrieller Anwendungen anzubieten

Die Proemion Holding GmbH, ein globaler Anbieter erweiterter Daten- und Analysetechnologien für mobile Industrieanlagen, hat eine Vereinbarung zur Übernahme von TrendMiner NV einem Unternehmen für industrielle Analysen von der Software AG bekannt gegeben.

Die Ausgliederung und Übernahme von TrendMiner mit Sitz in Belgien wird die vorhandenen Analysefunktionen von Proemion für kritische Industrieanlagen deutlich erweitern. Dadurch können Anlagenhersteller und -betreiber Maschinendaten kontinuierlich über eine Remote-Verbindung erfassen, um Betriebszeit und Performance zu maximieren. TrendMiner bietet eine ergänzende, webbasierte Self-Service-Analyseplattform für die Überwachung kritischer Anlagen in komplexen industriellen Umgebungen. Diese Technologie unterstützt Teams dabei, zusammenzuarbeiten, zu lernen und die Gesamtleistung der Produktion zu optimieren.

Die Technologie von TrendMiner wird in verschiedenen Branchen eingesetzt, darunter Chemie, Öl und Gas, Pharmazeutika, Energieerzeugung, Lebensmittel und Getränke sowie Hightech-Produktion.

"Wir heißen TrendMiner sehr herzlich in der Proemion-Familie willkommen und freuen uns darauf, unser Geschäft auf vielversprechende neue Bereiche der Maschinen- und Industrieüberwachung auszuweiten", so Robert Thomas Michaelides, CEO bei Proemion. "TrendMiner wird uns ermöglichen, eine unverzichtbare Analysesoftware für eine größere Bandbreite industrieller Umgebungen anzubieten, an eine neue Kundengruppe zu verkaufen und Unternehmen dabei zu helfen, effizientere, sicherere und umweltfreundlichere Industrieanlagen zu betreiben. Dabei werden wir auf dem robusten Angebot von TrendMiner für die verarbeitende Industrie aufbauen und die Fähigkeiten von TrendMiner für führende Prozessfertigungsunternehmen weltweit verbessern."

Joan van de Wetering, CEO bei TrendMiner, fügt an: "Die Partnerschaft mit Proemion bietet uns eine robuste Plattform, auf der wir auch künftig in unsere führende, wegweisende industrielle Analyselösung innerhalb und außerhalb der Werkshallen investieren können." Proemion wird seine Produkte weiterhin unter der Marke TrendMiner vertreiben.

Proemion wurde 1987 gegründet und schloss Ende 2022 eine Partnerschaft mit Battery Ventures, einer globalen, technologieorientierten Investmentfirma. Die Technologie des Unternehmens ermöglicht Kunden, die in Branchen wie dem Bauwesen, der Landwirtschaft, der Logistik und der natürlichen Ressourcenwirtschaft tätig sind, ihre Anlagen besser zu verwalten, Wartungsmaßnahmen zu planen, Kraftstoffkosten zu sparen, CO2-Emissionsberichte zu erstellen und vieles mehr.

"In unserer vernetzten Welt sind Daten- und Analysetechnologien für Industrieunternehmen von zentraler Bedeutung für die Wartung und den Betrieb komplexer Systeme und kritischer Anlagen", sagt Max Kaye, Principal bei Battery und Vorstandsmitglied bei Proemion. "Die Übernahme von TrendMiner eröffnet Proemion enorme neue Möglichkeiten, sein Angebot zu erweitern und mehr Industriekunden bei der Optimierung ihres Geschäftsbetriebs zu unterstützen."

Über die Proemion Holding GmbH

Die 1987 gegründete Proemion Holding GmbH ("Proemion") bedient über ihre Niederlassungen in Fulda (Deutschland), Dayton (US-Bundesstaat Ohio) und Seoul (Südkorea) weltweit industrielle Erstausrüster und Betreiberunternehmen.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.proemion.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

