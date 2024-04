Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 24 avril/April 2024) - Tryp Therapeutics Inc. (the "Issuer") has announced that further to the press release dated February 8, 2024, the shareholders of Exopharm Limited ACN 163 765 991 have approved the previously announced plan of arrangement (the "Arrangement") between the parties.

Tryp Therapeutics Inc. will be halted prior to market open on April 29, 2024, pending completion of the arrangement.

The common shares of Tryp Therapeutics Inc. will be delisted from the CSE at market close, May 1, 2024.

For further information see the Issuer's news release.

_________________________________

Tryp Therapeutics Inc. (l'« Émetteur ») a annoncé que suite au communiqué de presse daté du 8 février 2024, les actionnaires d'Exopharm Limited ACN 163 765 991 ont approuvé le plan d'arrangement précédemment annoncé (l'« Arrangement ») entre les parties. .

Tryp Therapeutics Inc. sera arrêtée avant l'ouverture du marché le 29 avril 2024, en attendant la conclusion de l'accord.

Les actions ordinaires de Tryp Therapeutics Inc. seront radiées du CSE à la clôture du marché, le 1er mai 2024.

Pour plus d'informations, voir le communiqué de presse de l'émetteur.

Date: Market Close/Clôture du marché le 1 mai/May 2024 Symbol(s)/Symbole(s): TRYP

If you have any questions or require further information, please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.

SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)