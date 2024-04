© Foto: NurPhoto | Nikolas Kokovlis - picture alliance



Vom am Mittwochabend vorgelegten Ergebnisbericht von Meta Platforms zeigen sich Anleger unbeeindruckt. Trotz übertroffener Erwartungen bricht die Aktie ein.Im vergangenen Quartal hatte Meta Platforms ein sensationelles Quartalsergebnis präsentiert. Vor allem von der Einführung einer Dividende zeigten sich Anleger begeistert, die die Aktie anschließend mit einem Plus von 20 Prozent in die Stratosphäre und aus dem Stand auf ein neues Allzeithoch schossen. Die Schlagzeilen machte zuletzt vor allem TikTok Zuletzt ist es um den Social-Media-Giganten etwas ruhiger geworden. Das allerdings hat den Anteilsscheinen nicht geschadet, die sich seit dem Jahreswechsel um 40 Prozent verteuert haben. …